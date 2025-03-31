Подобная продукция будет производиться и в других точках на карте острова.

Рутинную по своей сути процедуру открытия нового предприятия на Тайване компания TSMC, как можно понять из комментариев Reuters, использовала в политических целях. Поскольку предприятие Fab 22 в Гаосюне во второй половине текущего года освоит массовый выпуск 2-нм изделий, власти Тайваня уцепились за этот повод для объявления благодарности руководству TSMC за сохранение самых передовых литографических технологий в пределах острова.

Источник изображения: TSMC

По сообщениям местной прессы, TSMC также начала информировать поставщиков оборудования о необходимости начать отгрузку продукции, необходимой для опытного производства чипов по технологии A14. Её со временем освоит не только Fab 22 в Гаосюне, но и Fab 20 в Синьчжу (на эскизе выше), расположенная в непосредственной близости от штаб-квартиры компании в северо-западной части Тайваня. Fab 25 в центральной части острова также начнёт производить продукцию по 1,4-нм технологии в 2027 году, но массовым этот процесс станет не ранее конца 2028 года.

На предприятии Fab 22 в Гаосюне компания TSMC также освоит выпуск продукции по технологии A16. В общей сложности, производитель выделит под выпуск 2-нм чипов шесть предприятий на территории Тайваня, количество площадок для выпуска продукции по 1,4-нм технологии на первых порах будет ограничено тремя, а ещё в двух населённых пунктах острова начнут работу три предприятия по тестированию и упаковке чипов с использованием самых современных методов.