Бизнес не торопится финансировать молодую компанию, связавшуюся с рискованными инвестициями.

В апреле этого года в Японии на острове Хоккайдо должна начать работу экспериментальная линия Rapidus по выпуску 2-нм чипов, необходимое для её работы оборудование ASML прибыло в страну ещё несколько месяцев назад. Серийный выпуск 2-нм чипов для сторонних клиентов Rapidus намерена запустить в 2027 году, но без реальных успехов в этой сфере компании очень сложно завоёвывать доверие инвесторов. По этой причине, как напоминает Bloomberg, основные средства на своё развитие Rapidus продолжает получать от властей страны.

Источник изображения: Rapidus

Министерство экономики Японии утвердило выделение ещё $5,4 млрд на поддержку Rapidus, причём подавляющая часть этих средств будет направлена на освоение технологий обработки кремниевых пластин, а оставшаяся малая часть будет использована для освоения технологий упаковки чипов, что тоже востребовано рынком в современных условиях. Власти Японии попутно не оставляют попыток привлечь для развития Rapidus заёмные средства на банковском рынке, но финансовые учреждения страны не очень охотно идут на риск. Выходом из ситуации правительство считает предоставление государственных гарантий возврата данных кредитов. В связи с этим дальнейшую государственную поддержку проекта в прямом виде планируется сократить уже в наступающем фискальном году, который начнётся завтра. Новый транш субсидий, тем не менее, доведёт общую сумму финансовой поддержки Rapidus со стороны властей Японии до $11,6 млрд.