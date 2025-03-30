Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава HPE убеждён, что эффект DeepSeek не снизит спрос на серверы для ИИ
Нужно лишь не отставать от развития чипов NVIDIA.

После появления на рынке решений китайского стартапа DeepSeek, которые позволяют с меньшими затратами создавать эффективные и производительные большие языковые модели, часто приходится слышать опасения участников рынка по поводу возможности снижения спроса на аппаратные компоненты для систем искусственного интеллекта. В интервью Seeking Alpha генеральный директор компании HPE Антонио Нери (Antonio Neri) заявил, что спрос на серверное оборудование для ИИ продолжит расти даже с учётом эффекта DeepSeek.

Источник изображения: HPE

При этом он подчеркнул, что строителям центров обработки данных необходимо тщательно следить за развитием ускорителей и чувствовать потребности рынка, чтобы вовремя переходить на актуальную архитектуру. Чипы меняются стремительно, как пояснил глава HPE, поэтому важно не отставать от их эволюционного развития. Непосредственно HPE довольна итогами сотрудничества с NVIDIA, поскольку сообща компании предлагают клиентам готовую программную и аппаратную инфраструктуру.

#nvidia #искусственный интеллект #hpe
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
17
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
22
Почему Xbox series S стал самым неликвидным игровым устройством в 2025 году
8
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
5
10 лучших видеорегистраторов 2025 по соотношению цена-качество
2
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
56
Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15
40
ТОП-9 советов — что делать, если не хватает места на SSD для установки игры
13
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
23
Беспилотные автомобили Waymo попадают в ДТП гораздо реже людей по статистике за 80 млн км
1

Сейчас обсуждают

Ренат Мальцев
09:29
У человека выходные, имеет право выпить
Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
Vorvort
09:28
Я хоть и фанат AMD, но больше 1000$ за миддл двухлетней выдержки - это бред сумасшедшего. Красная цена 7900 XT - 65К.
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
Ренат Мальцев
09:26
Выкатят 5060 турбинную версию с хотспотом 100гр без андервольта и тухлым дизайном и поставят рядом уже двухвинтовую адекватную карту на 5000+ руб дороже от MSRP
Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
DonCarleone
09:19
на чьи деньги?))))
В Минобороны Украины сообщили о планах основать Космические войска ВСУ
Апшеронский скакел
09:16
Балабольные войска - так правильнее
В Минобороны Украины сообщили о планах основать Космические войска ВСУ
Дато Нижегородский
09:09
Ну да) мне лень переписывать просто. Просто я думал это настолько очевидно, видно по потреблению то что другая видеокарта, но у кого мозг размером с горохом продолжает писать чушь. Даже неохота с ним...
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
Апшеронский скакел
09:09
В Зеленограде красиво, но дорого всë пипец, в Сочи и то дешевле!
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
Igor Jampelo
08:44
Умственно отсталые, в афтербёрнере что угодно написать можно, он сам не определяет какая у тебя карта, может ты думаешь что "гамаю в 2K на ультра" тоже афтербёрнер написал? Этот мониторинг у него с те...
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
elhamzub
08:23
Ну, справедливости ради... выводит инфу какой-нибудь РиваТюнер, там названия сам пишешь, возможно у человека сетап остался от другой сборки. Потребление и в правду маленькое
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
ISV1457
08:04
Великолепно!
В Зеленограде завершилась разработка российского литографа для работы с 350-нм техпроцессом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем