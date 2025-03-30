Нужно лишь не отставать от развития чипов NVIDIA.

После появления на рынке решений китайского стартапа DeepSeek, которые позволяют с меньшими затратами создавать эффективные и производительные большие языковые модели, часто приходится слышать опасения участников рынка по поводу возможности снижения спроса на аппаратные компоненты для систем искусственного интеллекта. В интервью Seeking Alpha генеральный директор компании HPE Антонио Нери (Antonio Neri) заявил, что спрос на серверное оборудование для ИИ продолжит расти даже с учётом эффекта DeepSeek.

Источник изображения: HPE

При этом он подчеркнул, что строителям центров обработки данных необходимо тщательно следить за развитием ускорителей и чувствовать потребности рынка, чтобы вовремя переходить на актуальную архитектуру. Чипы меняются стремительно, как пояснил глава HPE, поэтому важно не отставать от их эволюционного развития. Непосредственно HPE довольна итогами сотрудничества с NVIDIA, поскольку сообща компании предлагают клиентам готовую программную и аппаратную инфраструктуру.