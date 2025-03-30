Чтобы продавать больше чипов для автомобилей.

Как сообщает Business Korea, на уходящей неделе наследник империи Samsung Electronics и председатель её совета директоров Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) посетил Китай для проведения переговоров с местными компаниями, среди которых выделялись Xiaomi и BYD, выпускающие электромобили. Кроме того, глава Samsung приняли участие в мероприятии, организованном правительством КНР для руководителей зарубежных компаний, осуществляющих деятельность на территории страны. Делегация бизнесменов оказалась довольно представительной, около 40 компаний направили своих руководителей в Пекин для встречи с Си Цзиньпином (Xi Jinping).

Источник изображения: Samsung Electronics

Предполагается, что переговоры с Xiaomi и BYD, которые проводил Ли Чжэ Ён, имеют отношение к намерениям Samsung укрепить позиции в сегменте автомобильной электроники. Китайский рынок автомобилей остаётся крупнейшим в мире, а Samsung владеет подразделением Harman, которое специализируется на мультимедийных системах для автомобилей. Кроме того, Samsung стремится усилить своё влияние в секторе управляющей электроники для транспорта. По крайней мере, контрактное подразделение компании могло бы наладить выпуск чипов по заказу китайских клиентов. Пример BYD, которая стала лидером китайского авторынка, показывает важность вертикальной интеграции бизнеса и разработки собственной компонентной базы.