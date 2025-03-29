В целом он способен за счёт энергии солнца пополнять запас хода на 64 км в день.

Компания Aptera, которая разрабатывает компактные двухместные электромобили, способные подзаряжаться энергией солнца, на этой неделе сообщила об успешном завершении эксперимента, в ходе которого предсерийный прототип смог проехать по знаменитому шоссе 66 в США около 500 км без подзарядки. По словам организаторов поездки, даже в пасмурную погоду бортовая установка получала до 545 Вт энергии от солнечных батарей, размещённых на корпусе. Машина на протяжении всего пути не потребовала подзарядки.

Источник изображения: Aptera

Впрочем, тут важно понимать, что даже при стоянке под солнечным светом такой электромобиль сможет увеличивать запас хода максимум на 64 км в день, поэтому для пополнения заряда традиционным способом всё равно предусмотрен порт NACS и сетевой зарядное устройство мощностью 6,6 кВт. Тяговая батарея способна обеспечить пробег без подзарядки до 643 км, но кузов машины вмещает всего двух человек, и его приземистая аэродинамическая форма всё равно ограничивает удобство посадки, входа и выхода, да и в целом можно оспаривать практичность такого транспортного средства. Как долго и каким способом прототип пришлось заряжать перед упоминаемой поездкой, её организаторы не уточняют.