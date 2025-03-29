Компания Aptera, которая разрабатывает компактные двухместные электромобили, способные подзаряжаться энергией солнца, на этой неделе сообщила об успешном завершении эксперимента, в ходе которого предсерийный прототип смог проехать по знаменитому шоссе 66 в США около 500 км без подзарядки. По словам организаторов поездки, даже в пасмурную погоду бортовая установка получала до 545 Вт энергии от солнечных батарей, размещённых на корпусе. Машина на протяжении всего пути не потребовала подзарядки.
Впрочем, тут важно понимать, что даже при стоянке под солнечным светом такой электромобиль сможет увеличивать запас хода максимум на 64 км в день, поэтому для пополнения заряда традиционным способом всё равно предусмотрен порт NACS и сетевой зарядное устройство мощностью 6,6 кВт. Тяговая батарея способна обеспечить пробег без подзарядки до 643 км, но кузов машины вмещает всего двух человек, и его приземистая аэродинамическая форма всё равно ограничивает удобство посадки, входа и выхода, да и в целом можно оспаривать практичность такого транспортного средства. Как долго и каким способом прототип пришлось заряжать перед упоминаемой поездкой, её организаторы не уточняют.