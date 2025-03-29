Нужно создавать совместные предприятия и локализовывать производство продукции.

На проходящем в Китае форуме China EV100, как сообщает South China Morning Post, выступили не только бывшие чиновники, но и представители автомобильной отрасли Китая, которые единодушно выразили мнение об актуальности стремления китайских производителей электромобилей к освоению экспортных рынков. Модель прямого экспорта электромобилей, собранных в Китае, перестаёт работать из-за растущих торговых барьеров, поэтому китайским поставщикам нужно искать новые способы экспансии за пределы домашнего рынка.

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Автомобильный экспорт из Китая в прошлом году вырос только на 21% по сравнению с 80% в 2022 году, и наметившиеся признаки замедления заставляют местных автопроизводителей искать новые бизнес-модели для продажи своей продукции за пределами страны. Помимо строительства предприятий в непосредственной близости к рынкам сбыта, необходимо создавать совместные предприятия с зарубежными производителями, которые в результате получат доступ к китайским цепочкам поставок автокомпонентов. В сфере производства электромобилей это будет выгодно зарубежным партнёрам, поскольку в Китае развито производство электроники и тяговых батарей, а это основные влияющие на стоимость современных электромобилей компоненты.

Китайская Leapmotor и транснациональный автоконцерн Stellantis ещё в 2023 году создали совместное предприятие для реализации электромобилей за пределами Китая, а французский концерн Renault в прошлом месяце договорился с Geely о совместном производстве в Бразилии гибридов и электромобилей. Это позволяет говорить о трансформации подхода китайских автопроизводителей к освоению зарубежных рынков.