Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупнейшие китайские производители чипов резко потеряли в прибыли по итогам прошлого года
На них давит конкуренция, не ослабевают и санкции.

Как сообщает South China Morning Post, опубликованные крупнейшими китайскими контрактными производителями чипов годовые отчёты обнажили серьёзную проблему для их бизнеса в виде резкого снижения прибыли на фоне усиления конкуренции на внутреннем рынке Китая и сохраняющегося внешнего давления в виде санкций и торговых барьеров.

Источник изображения: SMIC

В частности, лидирующая в Китае в сегменте контрактного производства чипов компания SMIC нарастила свою выручку по итогам прошлого года на 27% до рекордных $8 млрд, но её чистая прибыль при этом сократилась на 45,4% до $493 млн. Для сравнения, тайваньская TSMC за тот же период увеличила чистую прибыль на 40% до $35 млрд, по этому показателю она превосходит SMIC более чем в 70 раз. Впрочем, по выручке отрыв измеряется только 12-кратной разницей.

Занимающая второе место в Китае Hua Hong Semiconductor в прошлом году сократила выручку на 12,3% до $2 млрд, а её чистая прибыль при этом упала на 79,2% до $58 млн. Если вернуться к SMIC, то она 85% всей выручки в прошлом году получила на внутреннем рынке Китая, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. При этом компания умудряется получать до 12% выручки от американских клиентов, хотя в 2023 году их доля измерялась 16%. Основным источником выручки SMIC с точки зрения типа продукции стал сегмент потребительской электроники, который формировал 38% денежных поступлений на счета компании в прошлом году. Смартфоны и ПК оказались на втором месте.

#аналитика #китай #полупроводники #финансы #китайские производители #smic
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Старатели компании De Beers нашли в пустыне 500-летний корабль Bom Jesus с кладом в 13$ млн долларов
13
7 легендарных старых процессоров от AMD и Intel, которые все еще актуальны в играх в 2025 году
36
Краткий обзор игры "Sancticide" (ранний доступ)
+
Певцы и певицы в кино (субъективный обзор фильмов)
2
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
22
Манул — любимец интернета и почему его до сих пор не приручили как домашнего питомца
16
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Март)
12
Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
8
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
135
Почему Xbox series S стал самым неликвидным игровым устройством в 2025 году
5

Сейчас обсуждают

Garthar
07:09
Факт в том что ты в своей статье нагло врешь на это все. Факт про изъятие ОПЛАЧЕННОЙ!! игры без возврата денег я тебе скинул выше удачи
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Garthar
07:07
Чувак ты точно читать умеешь? Ну так прочитай переписку выше. Игры забирает стим, эпик гейм и близард. Но ты продолжаешь с упорством барана утверждать что лицензионные игры никто не заберет.
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Garthar
07:05
Этодругин форте эволар? https://www.ixbt.com/live/games/epic-games-store-dvizhenie-po-naklonnoy-kak-oni-polzuyutsya-nesovershenstvom-nashey-sistemy.html Вот тут забрали купленную игру прикнь да. А нед...
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
Igor Jampelo
06:49
Он умственный инвалид, своего мозга нет, следует за мнением толпы, как и большинство подобных, старается орать такую же чушь как и остальные чтобы не выделяться из сонма тупоголовых. Мне тоже непонятн...
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
666MAXIMUS999
06:42
Очередной больной идиотизм. Я в такси откажусь ехать на автотазе в принципе.
Осенью цены на такси существенно вырасут из-за запрета на использование большинства иностранных авто
Vorvort
06:38
Нужны новые контроллер памяти и новая Infinity Fabric.
Армия США провела первый полет нового турбореактивного беспилотника Hellhound S3
Windmark_
06:25
В силиконовой лотерее мне никогда не везло. За исключением феномов . Там везло на халявные ядра
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Серж Диезз
06:16
Твой опыт не интересен ботовод
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
Dark_Cloud
06:12
Придется везти с собой и марсианский пылесос
Токсичная марсианская пыль добавилась к списку реальных угроз для здоровья будущих колонизаторов
Денис Попов
06:05
совсем мозгами тронулись... че ж не 8к при 4" и 450гц не забыть
Будущий флагман от Sony может получить OLED-экран с разрешением 4K и диагональю 6,5 дюйма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем