На них давит конкуренция, не ослабевают и санкции.

Как сообщает South China Morning Post, опубликованные крупнейшими китайскими контрактными производителями чипов годовые отчёты обнажили серьёзную проблему для их бизнеса в виде резкого снижения прибыли на фоне усиления конкуренции на внутреннем рынке Китая и сохраняющегося внешнего давления в виде санкций и торговых барьеров.

Источник изображения: SMIC

В частности, лидирующая в Китае в сегменте контрактного производства чипов компания SMIC нарастила свою выручку по итогам прошлого года на 27% до рекордных $8 млрд, но её чистая прибыль при этом сократилась на 45,4% до $493 млн. Для сравнения, тайваньская TSMC за тот же период увеличила чистую прибыль на 40% до $35 млрд, по этому показателю она превосходит SMIC более чем в 70 раз. Впрочем, по выручке отрыв измеряется только 12-кратной разницей.

Занимающая второе место в Китае Hua Hong Semiconductor в прошлом году сократила выручку на 12,3% до $2 млрд, а её чистая прибыль при этом упала на 79,2% до $58 млн. Если вернуться к SMIC, то она 85% всей выручки в прошлом году получила на внутреннем рынке Китая, что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. При этом компания умудряется получать до 12% выручки от американских клиентов, хотя в 2023 году их доля измерялась 16%. Основным источником выручки SMIC с точки зрения типа продукции стал сегмент потребительской электроники, который формировал 38% денежных поступлений на счета компании в прошлом году. Смартфоны и ПК оказались на втором месте.