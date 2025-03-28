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Новости Hardware Алексей Сычёв
После прихода к власти Трампа производители чипов замедлили реализацию проектов за границей
Пошлины в США могут повлиять на весь мировой бизнес.

Как отмечается в обширном материале на страницах ресурса Nikkei Asian Review, наметившаяся было после пандемии тенденция к развитию множественных производственных кластеров в разных точках планеты, специализирующихся на выпуске чипов, сменилась некоторой нерешительностью и затишьем.

Источник изображения: TSMC

По крайней мере, переживающая собственный кризис компания Intel, как сообщается, завершила строительство новых производственных корпусов в Малайзии, но не торопится оснащать их оборудованием для тестирования и упаковки чипов. Во-первых, она банально экономит деньги. Во-вторых, резкие повышения тарифов со стороны США могут оказать на рынок непредсказуемое влияние, поэтому производители и не торопятся вкладываться в объекты за пределами данной страны.

TSMC в Японии уже запустила производство чипов для ближайших партнёров и заказчиков в лице Sony и Denso на недавно построенном предприятии, но не спешит завозить оборудование для выпуска более продвинутых по местным меркам 12-нм и 16-нм чипов. Сейчас здесь выпускаются 28-нм и 22-нм чипы. При этом уровень загрузки предприятия не так высок, как хотелось бы инвесторам, а потому расширять производство они не торопятся. Тем не менее, к строительству второго предприятия в Японии компания готова приступить в текущем году.

#intel #tsmc #япония #малайзия
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