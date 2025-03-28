Незаконной, как легко догадаться.

Агентство Bloomberg сообщило, что тайваньские власти запустили масштабное расследование с целью выявить каналы вербовки ценных специалистов на Тайване представителями китайских компаний, включая SMIC. Последняя является крупнейшим в Китае контрактным производителем чипов, уже освоившим выпуск 7-нм продукции в условиях американских санкций, поэтому власти соседнего Тайваня очень настороженно относятся к её активности на рынке труда региона.

Источник изображения: SMIC

Только в этом месяце тайваньские органы следствия провели 34 обыска и допросили 90 человек в попытке выявить среди 11 осуществляющих поиск персонала на Тайване компаний нарушителей действующего законодательства. Китайским компаниям нанимать персонал на Тайване разрешено только при наличии официальной лицензии, на которую та же SMIC в силу очевидных причин просто рассчитывать не может. Как предполагает следствие, это подтолкнуло китайского производителя действовать через зарегистрированную на Самоа структуру. Специальные органы следствия на Тайване начали свою работу в этой сфере в 2020 году, с тех пор им удалось открыть более 100 дел, связанных с активностью китайских рекрутеров на острове.