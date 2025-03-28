Издание The Korea Times обобщило информацию об активности южнокорейских компаний, которые демонстрируют желание вернуться на российский рынок. Прежде всего, LG Electronics недавно запустила своё предприятие по сборке бытовой техники в Подмосковье, но выпускает на нём ограниченное количество продукции лишь с целью поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Представители компании дали понять, что полноценное возвращение LG Electronics в РФ возможно только при условии снятия американских санкций.
Samsung Electronics выпуском потребительской электроники до 2022 года занималась на предприятии в Калужской области, оно до сих пор ей принадлежит, причём мощности арендуются сторонними компаниями, но вернуть его под свой контроль для корейского гиганта в случае необходимости труда не составит.
Hyundai Motor своё автосборочное предприятие под Санкт-Петербургом в декабре 2023 года продала за символические 10 000 рублей с правом обратного выкупа в течение двух лет. Срок истекает в этом году, но пока у корейского автопроизводителя, который до 2022 года был лидером российского рынка, ещё остаётся время для манёвра. Впрочем, сейчас 65% российского рынка легковых автомобилей контролируют китайские марки, поэтому возвращение не будет лёгким, если оно вообще случится.