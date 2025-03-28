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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейские производители ищут возможности возвращения в Россию
При условии снятия со страны санкций США.

Издание The Korea Times обобщило информацию об активности южнокорейских компаний, которые демонстрируют желание вернуться на российский рынок. Прежде всего, LG Electronics недавно запустила своё предприятие по сборке бытовой техники в Подмосковье, но выпускает на нём ограниченное количество продукции лишь с целью поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Представители компании дали понять, что полноценное возвращение LG Electronics в РФ возможно только при условии снятия американских санкций.

Источник изображения: Hyundai Motor

Samsung Electronics выпуском потребительской электроники до 2022 года занималась на предприятии в Калужской области, оно до сих пор ей принадлежит, причём мощности арендуются сторонними компаниями, но вернуть его под свой контроль для корейского гиганта в случае необходимости труда не составит.

Hyundai Motor своё автосборочное предприятие под Санкт-Петербургом в декабре 2023 года продала за символические 10 000 рублей с правом обратного выкупа в течение двух лет. Срок истекает в этом году, но пока у корейского автопроизводителя, который до 2022 года был лидером российского рынка, ещё остаётся время для манёвра. Впрочем, сейчас 65% российского рынка легковых автомобилей контролируют китайские марки, поэтому возвращение не будет лёгким, если оно вообще случится.

#южная корея #hyundai #samsung electronics #российский рынок #lg electronics
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