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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый глава Nissan Motor заявил, что не будет стесняться сотрудничества с другими компаниями
Японский автопроизводитель прямо-таки напрашивается в объятия Foxconn.

Издание Nikkei Asian Review приводит ряд высказываний нового генерального директора Nissan Motor Ивана Эспиносы (Ivan Espinosa), который выразил открытость к сотрудничеству с другими компаниями. По его словам, в этом отношении для него нет категоричных запретов, если подобный альянс принесёт пользу бизнесу.

Источник изображения: Nissan Motor

В ближайшие десять лет, по мнению нового руководителя компании, Nissan придётся сфокусироваться на развитии собственных возможностей по разработке и производству «умных» автомобилей. Для этого можно будет сотрудничать не только с классическими автопроизводителями, поскольку у тех до сих пор не хватает некоторых специфических, но востребованных в современных условиях компетенций. Имена потенциальных партнёров Эспиноса пока не назвал.

На новом месте работы, помимо прочего, он намерен ускорить процесс вывода на рынок новых моделей. Если ранее это занимало 55 месяцев, то Эспиноса готов сократить период до 37 месяцев. Модельный ряд Nissan он намерен сделать не очень обширным, но ярким и привлекающим внимание. В качестве ориентиров он избрал модели Patrol, спорткар Z и электромобиль Leaf. Последний до апреля следующего года должен дебютировать на рынке Северной Америки в третьем поколении, превратившись в обтекаемый компактный кроссовер с зарядным разъёмом NACS, позволяющим заряжаться на станциях Tesla Supercharger. Машина получит увеличенный запас хода по сравнению с предшественником и будет использовать общую с Ariya платформу CMF-EV.

#электромобили #foxconn #nissan
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