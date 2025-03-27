Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые экологические требования могут затруднить продажу ускорителей NVIDIA H20 в Китае
Компания Intel также может пострадать, но её бизнес в этой сфере не так масштабен.

В актуальной линейке ускорителей вычислений NVIDIA есть только одно решение, которое соответствует требованиям правил экспортного контроля США — это H20 с архитектурой Hopper и сниженным относительно её «полноценных» представителей уровнем быстродействия. По данным тайваньских СМИ, на которые ссылается TrendForce, продажи ускорителей H20 в Китае могут оказаться под угрозой из-за планируемых китайскими властями ограничений на уровень энергопотребления центров обработки данных.

Источник изображения: NVIDIA

По каким-то критериям H20 в его нынешнем виде этим требованиям не проходит, а если NVIDIA задумает адаптацию своего продукта по китайские правила, то уровень быстродействия наверняка придётся снизить. Впрочем, если новые требования будут распространяться только на вновь возводимые центры обработки данных, то китайские клиенты NVIDIA теоретически сохранят возможность закупать H20 для модернизации своих уже эксплуатируемых вычислительных мощностей. Кстати, компания Intel поставляет в Китай свои ускорители HL328 и HL388, которые также не соответствуют требованиям новых экологических правил, поэтому от их введения может пострадать не только бизнес NVIDIA.

#nvidia #китай #h20
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
88
Выбираем оптимальный процессор для видеокарт GeForce RTX 4060 и Radeon RX 7600 XT весной 2025 года
23
Краткий обзор новых фильмов 2025 года (субъективное мнение)
4
Десять причин, почему я раз и навсегда отказался от пиратских игр
84
Лучшие фильмы с Джереми Реннером (субъективное мнение)
5
ТОП-10 возмутительных ситуаций, связанных с компанией NVIDIA и ее продукцией
30
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce4 MX440 - квенсистенция мистера Хуанга
51
Как Epic Games и Тим Суини изменили игровой мир и сделали Xbox великим
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
1
Почему DLSS и FSR – это не заговор NVIDIA и AMD, и для кого вообще придумали настройки графики
+

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
12:53
Адепты вин утверждающие что это лишь слухи и все было не так и вы не правильно поняли заявления компании. Порвут вас за фразу что вин 10 последней обещали. ) Ибо как показала практика большинство лице...
Пользователей Windows 10 попросят заплатить сотни долларов за расширенную трёхлетнюю поддержку ОС
Roditch
12:52
Это уже проходили. Вслед за ценами на импортные авто начинаю расти цены на автомобили произведенные внутри страны.
Трамп намерен повысить пошлины на все импортные автомобили до 25%
Робин Гудеичь
12:50
пфф, ну ок, интел? У них XeSS.
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
sdfwer789
12:49
трули
Reuters: 25% пошлины Трампа на иностранные авто в США чреваты ростом цен и потерей рабочих мест
sdfwer789
12:48
Читаю эту балалайку периодически. Как Европа пробует в импортозамещение. Один раз я так даже сам попробовал на Linux перейти, до сих пор вспоминаю и дрожь берет.
Reuters: 25% пошлины Трампа на иностранные авто в США чреваты ростом цен и потерей рабочих мест
Робин Гудеичь
12:46
ты што, там же священные технологии - ДЛСС и ЛУЧИ
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Никита Машук
12:44
Так же рзогнанный 14600 который в смятку его уничтожает и греется при этом намного более приемлимо...
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
Серж Диезз
12:44
Это тебе надо дрищенко, ты жалуешься что всратый амд за 2 копейки купить не можешь ботовод
Ryzen 7 7700 признан лучшим игровым CPU по соотношению цены и производительности в 2025 году
v3r3r
12:41
Интел скатился в какое-то днище. Обычный i5-12400 даёт сингл 713 и мульти 5018. За 5 лет никакого прогресса.
Инженерный образец настольного процессора Meteor Lake-S протестировали в CPU-Z
Робин Гудеичь
12:37
Может потому что новая RX9070 уже как бы стоит 65к?
Почему геймерам не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько стоит билет в 1080р@60 fps в 2025г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем