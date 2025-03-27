Компания Intel также может пострадать, но её бизнес в этой сфере не так масштабен.

В актуальной линейке ускорителей вычислений NVIDIA есть только одно решение, которое соответствует требованиям правил экспортного контроля США — это H20 с архитектурой Hopper и сниженным относительно её «полноценных» представителей уровнем быстродействия. По данным тайваньских СМИ, на которые ссылается TrendForce, продажи ускорителей H20 в Китае могут оказаться под угрозой из-за планируемых китайскими властями ограничений на уровень энергопотребления центров обработки данных.

Источник изображения: NVIDIA

По каким-то критериям H20 в его нынешнем виде этим требованиям не проходит, а если NVIDIA задумает адаптацию своего продукта по китайские правила, то уровень быстродействия наверняка придётся снизить. Впрочем, если новые требования будут распространяться только на вновь возводимые центры обработки данных, то китайские клиенты NVIDIA теоретически сохранят возможность закупать H20 для модернизации своих уже эксплуатируемых вычислительных мощностей. Кстати, компания Intel поставляет в Китай свои ускорители HL328 и HL388, которые также не соответствуют требованиям новых экологических правил, поэтому от их введения может пострадать не только бизнес NVIDIA.