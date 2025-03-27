При этом он утверждает, что Илон Маск на это решение никакого влияния не оказал.

Вчера, как отмечает CNBC, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) заявил о своей готовности поднять импортные пошлины до 25% на все автомобили, выпускаемые за пределами страны. Ещё при Байдене были введены заградительные пошлины на китайские электромобили в размере 100%, но протекционизм Трампа в отношении американского автопрома до сих пор не проявлялся в столь решительных предложениях.

Источник изображения: Tesla

Поскольку данные решения могли бы породить слухи о причастности Илона Маска (Elon Musk), который в политическом смысле близок к Трампу и возглавляет переживающую не самые простые времена компанию Tesla, выпускающую электромобили на территории США, президент страны сразу отсёк подобные подозрения. По его словам, на такое решение Маск никакого влияния оказать не мог, поскольку в этом вопросе была очевидна его заинтересованность и предвзятость. Более того, Маск никогда не просил Трампа посодействовать ему в бизнесе, как признался последний. Сам Трамп понимает, что повышение пошлин на бизнесе Tesla может сказаться либо нейтрально, либо положительно. Впрочем, это отчасти справедливо и для прочих американских автопроизводителей.