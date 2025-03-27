Второй электромобиль марки Xiaomi, которым станет кроссовер YU7, должен выйти на рынок этим летом, уже предстал на фотографиях, которые глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) выложил в китайских социальных сетях. Машина показана в нескольких ракурсах, на виде сверху заметна полноразмерная стеклянная панорамная крыша и лидар, который будет присутствовать в отдельных комплектациях кроссовера.
По своим габаритам новинка (4999 х 1996 х 1608 мм) при длине колёсной базы 3000 мм оказывается примерно между Lexus RX и BMW X5, так что помимо высокой динамики, машина сможет предложить достаточно просторный салон, поскольку китайские потребители особенно придирчивы к обустройству сидений заднего ряда с этой точки зрения.
Xiaomi YU7 будет предлагаться как в задне-, так и в полноприводном исполнении, силовая установка будет варьировать мощность от 315 до 681 л.с. Ценовой диапазон официально ещё не раскрыт, но на уровне ожиданий упоминается промежуток от $41 до $55 тысяч долларов США.