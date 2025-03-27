По элегантности модель не уступает первенцу марки.

Второй электромобиль марки Xiaomi, которым станет кроссовер YU7, должен выйти на рынок этим летом, уже предстал на фотографиях, которые глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) выложил в китайских социальных сетях. Машина показана в нескольких ракурсах, на виде сверху заметна полноразмерная стеклянная панорамная крыша и лидар, который будет присутствовать в отдельных комплектациях кроссовера.

Источник изображения: Xiaomi

По своим габаритам новинка (4999 х 1996 х 1608 мм) при длине колёсной базы 3000 мм оказывается примерно между Lexus RX и BMW X5, так что помимо высокой динамики, машина сможет предложить достаточно просторный салон, поскольку китайские потребители особенно придирчивы к обустройству сидений заднего ряда с этой точки зрения.

Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi YU7 будет предлагаться как в задне-, так и в полноприводном исполнении, силовая установка будет варьировать мощность от 315 до 681 л.с. Ценовой диапазон официально ещё не раскрыт, но на уровне ожиданий упоминается промежуток от $41 до $55 тысяч долларов США.