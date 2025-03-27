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Новости Hardware Роман Семёнов
Пылесос Roborock Qrevo MaxV с системой самоочистки и видеокамерой доступен для приобретения
Производитель называет свой пылесос Roborock Qrevo MaxV идеальным решением для умного дома

Среди многочисленных моделей устройств для уборки дома в настоящее время можно отметить робот-пылесос Roborock Qrevo MaxV. Помимо достоинств самого пылесоса, внимание к нему увеличивает скидка, с которой он в настоящее время доступен для приобретения.



Roborock Qrevo MaxV обладает поддержкой технологии HyperForce и высокой мощностью всасывания в 7000 Па. Это даёт ему возможность без труда устранять пыль и грязь с полов. К тому же пылесос способен распознавать домашних животных, чтобы останавливать работу основной щётки и отходить в сторону. Наконец, при помощи видеозвонков вы сможете взаимодействовать со своими питомцами, даже если вас нет дома.

Также пылесос распознаёт препятствия благодаря поддержке алгоритмов искусственного интеллекта. Структурированный свет и RGB-камера являются основой для распознавания объектов 62 типов, которые входят в 20 категорий. Благодаря этому можно убираться без необходимости поднимать предметы с пола, причём при любом освещении. Пылесос способен обойти объекты шириной не менее 5 см и высотой не менее 3 см.



Чтобы начать уборку, вовсе не обязательно наклоняться и нажимать на кнопку. Даже если пылесос не подключен к домашней сети Wi-Fi, можно просто произнести вслух команду «Привет, Рокки», после чего пылесос приступит к своим обязанностям.

Лучше справляться с этими обязанностями позволяет возможность автоматически регулировать работу щётки и швабры в разных сценариях применения устройства. Это делает уборку более эффективной и не даёт оставлять пятна на полах.



Этому же способствует наличие выдвижной швабры FlexiArm Design. Благодаря ей пылесос способен качественно убираться в углах и на кромках полов, устраняя грязь с 98,8% пола при погрешности 1,85 мм.

Дополнительно качество уборки повышает использование воды при температуре 60°C. С её помощью можно избавляться от пятен и разных видов загрязнений, оставляя пол идеально чистым. Также горячая вода отвечает за дезинфекцию швабры и избавление её от бактерий.



Пылесос обладает системой поиска загрязнений. Если швабра сильно испачкалась, она промывается повторно. То же самое происходит, если на полах обнаруживаются пятна, после чего они повторно промываются.

Поддерживается сушка швабры тёплым воздухом, автоматическая очистка пылесборника и пополнение резервуара с водой, быстрая и медленная зарядка. Продолжительность работы достигает 7 недель.

Эффективно прокладывать маршруты даёт возможность система навигации PreciSense. Пылесос распознаёт тип помещений и полов, на которых он находится, чтобы выбрать оптимальный вариант уборки. Это делает процесс более качественным и экономным.
#roborock #mu chen
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