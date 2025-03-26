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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Нашлось немало желающих ослабить санкции США в части экспорта ускорителей ИИ
Главное, чтобы этого захотела команда Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, введённые в последние дни правления Байдена дополнения к правилам экспортного контроля США беспокоят не только крупных участников рынка высоких технологий, но и целые страны, поэтому всеми возможными способами заинтересованные стороны пытаются сейчас донести свою позицию до правительства Дональда Трампа (Donald Trump).

Источник изображения: NVIDIA

Если новый пакет ограничений не будет пересмотрен действующим президентом США, то с 15 мая экспортные направления поставок ускорителей для систем искусственного интеллекта поделятся на три группы. Около 20 особо близких к США стран получат возможность закупать ускорители вычислений американского происхождения почти без ограничений. Менее многочисленная группа, в которую вошли КНР и Россия, составят перечень недружественных стран, в которые поставки таких ускорителей будут запрещены. Всем прочим странам придётся ориентироваться на квоты и получать экспортные лицензии, а также гарантировать, что американские ускорители транзитом не уйдут в третьи страны.

NVIDIA и Oracle оказались в числе тех компаний, которые более или менее гласно выразили своё недовольство вводимыми ограничениями. NVIDIA обеспокоена тем, что запреты на поставки её продукции в определённые регионы взрастят там местных конкурентов, а сама она лишится части выручки. Oracle свою вычислительную инфраструктуру сейчас также активно развивает за пределами США, а новые правила экспортного контроля вводят определённые квоты на подобную деятельность.

Среди стран «условно нейтральной группы» нашлось немало недовольных предлагаемыми ограничениями США. Израиль, Польша и ОАЭ традиционно демонстрировали лояльность американским властям, и столкнуться с ограничениями на закупки востребованных ускорителей вычислений не рассчитывали. К решению возможных проблем подключились самые высокие дипломатические каналы. Индия, например, также видит себя в роли азиатского противовеса КНР, но развивать собственную вычислительную инфраструктуру без американской помощи не сможет.

#сша #китай #искусственный интеллект #санкции #дональд трамп
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