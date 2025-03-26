$38 млрд в год в условиях санкций — это довольно серьёзная величина.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные отраслевой ассоциации SEMI, в текущем году мировые затраты на покупку оборудования для производства чипов должны увеличиться на 2% до $110 млрд, причём существенная их доля придётся на Китай ($38 млрд). Это хоть и меньше прошлогодних $50 млрд почти на четверть, всё равно очень много для страны, находящейся под санкциями США и их союзников.

Источник изображения: Tokyo Electron

Мировые расходы на закупки оборудования для производства чипов растут уже шестой год подряд. В целом, столь длительному подъёму способствует высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта. При этом Тайвань ($21 млрд), Южная Корея ($21,5 млрд) и обе Америки ($14 млрд) в отдельности очень сильно отстают от Китая по расходам на закупку профильного оборудования. Япония также ограничится $14 млрд, а на Европу придётся не более $9 млрд.