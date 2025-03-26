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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm продолжает атаковать Arm через антимонопольные органы разных регионов
Давние партнёры всё сильнее отдаляются друг от друга.

Как сообщает Bloomberg, компания Qualcomm продолжает делать выпады в адрес британского разработчика процессорных архитектур Arm, услугами которого пользовалась без особых претензий на протяжении более двадцати лет. Жалобы поданы в антимонопольные органы США, Евросоюза и Южной Кореи.

Источник изображения: Qualcomm

Qualcomm настаивает, что в последнее время Arm избирательное ограничивает доступ к своим технологиям, поскольку опасается конкуренции в свете появления у неё собственных амбиций по разработке процессоров под своей маркой. По крайней мере, так объясняет свои претензии Qualcomm. В декабре компания уже подала очередной иск в европейской юрисдикции, изложив в нём соответствующие доводы. Arm пока не подготовила ответ на эти претензии в официальном виде.

#qualcomm #arm #антимонопольное разбирательство
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