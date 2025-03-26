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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo в следующем году запустит беспилотное такси в столице США
Сервис Waymo One будет доступен в административном центре страны.

Входящая в один с Google холдинг Alphabet американская компания Waymo, как сообщает CNBC, в следующем году запустит в Вашингтоне свой сервис беспилотных такси Waymo One, хотя на первых порах за рулём будет оставаться страхующий водитель. До сих пор беспилотные такси Waymo осуществляли перевозки пассажиров в Калифорнии и Аризоне, а в Техасе и Джорджии они работали в партнёрстве с компанией Uber.

Источник изображения: Waymo

В прошлом году беспилотные такси Waymo осуществили более 4 млн коммерческих поездок на территории США. В 2026 году сервис будет доступен и жителям Майами при участии стартапа Moove.io. Компания Waymo может считать себя лидером зарождающегося рынка подобных услуг в США, поскольку дела у конкурентов идут не очень. Прежде чем на дорогах Вашингтона появятся полностью беспилотные такси Waymo, по основным маршрутам не раз проедут испытатели на оборудованных соответствующим образом прототипах, чтобы автоматика изучила нюансы движения в этом городе. Как поясняют представители Waymo, разрешение на эксплуатацию такси без водителя в американской столице компанией ещё не получено.

#автопилот #waymo #вашингтон #беспилотное такси
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