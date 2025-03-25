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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota задерживает строительство предприятия по выпуску батарей с запасом хода до 1000 км
Спрос на электромобили не оправдывает затрат.

Корпорацию Toyota Motor принято считать ярым сторонником гибридных силовых установок, но это не значит, что она не заинтересована в разработке передовых тяговых аккумуляторов для «чистокровных» электромобилей. В следующем году компания рассчитывала начать выпуск литийионных батарей, которые заряжались бы за 20 минут и обеспечивали запас хода более 800 км. К 2027 году, как напоминает Electrek, компания рассчитывала освоить выпуск батарей для электромобилей с запасом хода более 1000 км, которые могли бы восполнять заряд с 10 до 80 % за те же 20 минут.

Источник изображения: Lexus

Между тем, купленный для возведения профильного предприятия участок земли в японской Фукуоке начнёт застраиваться позже, чем планировалось. Президент корпорации Кодзи Сато (Koji Sato) посетит регион для переговоров с местными властями. Как считается, к строительству предприятия в этом году компания не приступит, а передовые тяговые батареи для электромобилей с запасом хода более 1000 км на рынке не появятся к 2028 году. Спрос на электромобили пока не оправдывает подобных затрат, по мнению руководства Toyota, а потому будет задержан дебют электрического седана Lexus, который должен был составить компанию уже существующему кроссоверу RZ 450e.

#toyota #тяговые аккумуляторы #электромобили toyota
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