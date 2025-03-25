Игровые решения NVIDIA впервые будут выпускаться Intel.

По мнению аналитиков UBS, под руководством нового генерального директора компания Intel намерена не только развивать свой бизнес по проектированию процессоров для собственных нужд, но и привлекать крупных клиентов к контрактному производству чипов. Первыми на очереди будут NVIDIA и Broadcom, причём первая заинтересована не только в технологии обработки кремниевых пластин Intel 18A, но и в услугах Intel по упаковке чипов с многокристальной компоновкой.

Источник изображения: Intel

Проблема с использованием технологии Intel 18A заключается в том, что получаемые с её помощью чипы отличаются довольно высоким энергопотреблением, поэтому та же NVIDIA для собственных нужд хотела бы использовать более совершенную версию 18AP, которая позволит снизить энергопотребление. Зато использование услуг Intel для выпуска игровых чипов NVIDIA станет своего рода важным прецедентом для обеих компаний. Кроме того, Intel может предложить NVIDIA альтернативу технологии упаковки CoWoS-L, которая вынуждает вторую из компаний зависеть от TSMC.

Сотрудничество Intel с UMC в сфере контрактного производства чипов, по мнению аналитиков UBS, приведёт к появлению условий для выпуска чипов Apple на конвейерах Intel и UMC со второй половины следующего года. Не исключено, что представители Intel расскажут об успехах компании на контрактном направлении деятельности на мероприятии Direct Connect, которое пройдёт в конце апреля.