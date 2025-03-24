Она выпустит свой первый электромобиль в четвёртом квартале.

Даже если бы санкции США в 2019 году не начали вытеснять Huawei Technologies с международного рынка смартфонов, китайский гигант рано или поздно всё равно бы пришёл к выводу о необходимости экспансии на рынок автомобильной электроники. Самостоятельно, в отличие от той же Xiaomi, эта компания выпускать электромобили не готова, но зато активно сотрудничает с уже устоявшимися и молодыми автопроизводителями. Как сообщает CnEVPost, в альянсе HIMA скоро появится пятая марка транспортных средств, создаваемых при непосредственном участии Huawei.

Источник изображения: CnEVPost

Десятого апреля должен дебютировать Shangjie — новый автомобильный бренд, который будет пользоваться поддержкой Huawei. За «железо» и производство транспортных средств под этой маркой будет отвечать автоконцерн SAIC. Соглашение о сотрудничестве между компаниями было подписано ещё 21 февраля этого года.

Это будет пятый по счёту союз Huawei с автопроизводителем в рамках альянса HIMA. Китайский гигант уже сотрудничает с Seres (Aito), Chery (Luxeed), BAIC (Stelato) и JAC (Maextro), причём в Китае продукцию этих марок можно купить в салонах Huawei. По такой схеме на рынок уже выведено шесть моделей, три из которых принадлежат марке Aito, две Luxeed и одна Stelato. Новичок Shangjie выведет дебютную модель электромобиля на рынок в четвёртом квартале текущего года, она будет стоить около $20 000.