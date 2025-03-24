В бюджете есть втрое меньшая сумма.

Как отмечает Bloomberg, Германия на правах промышленно развитой страны Европы столкнулась с заявками со стороны производителей чипов на субсидирование строительства новых предприятий на общую сумму 6 млрд евро. Подавать эти заявки торопило предыдущее правительство Германии, но в бюджете страны на эти цели есть только 2 млрд евро.

Источник изображения: GlobalFoundries

Первоначально считалось, что наберётся чуть более десяти заявок на предоставление субсидий, но в действительности их количество оказалось в три раза выше. С учётом возможных инвестиций со стороны самих производителей, речь идёт о совокупных вложениях в экономику страны в размере 13 млрд евро.

Новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) ещё до выборов дал понять, что намерен поддерживать взятый предшественником курс на поддержку национальной полупроводниковой отрасли. По крайней мере, он высказывался в пользу предоставления субсидий компаниям Intel и TSMC, которые намерены построить в Германии крупные предприятия по выпуску чипов. Правда, проект Intel теперь заморожен до лучших времён, поэтому и с выделением субсидий на него можно повременить.

Всего программа субсидирования национальной полупроводниковой отрасли в Германии охватывает от 10 до 25 проектов, но с широтой охвата и величиной субсидий возникает неопределённость. Каждый из проектов может рассчитывать на 70-процентное субсидирование за счёт федерального бюджета, оставшиеся 30% надлежит покрывать из местного. Это может стать проблемой для Саксонии, на территории которой сосредоточились несколько перспективных производственных площадок, но по удельному ВВП на душу населения данный регион находится на 12-м месте среди 16 земель, формирующих ФРГ.