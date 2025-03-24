Чтобы они не переправлялись транзитом в Китай.

Несколько недель назад полиция Сингапура арестовала девять человек, троим из которых было предъявлено обвинение в контрабанде серверного оборудования в Китай на сумму $290 млн в обход правил экспортного контроля США. Тогда выяснилось, что некоторое количество серверного оборудования Dell и Supermicro было отправлено в Малайзию, но в этой стране оно не осталось, и могло в дальнейшем оказаться в Китае. Как пояснил Financial Times министр торговли Малайзии Зафрул Азиз (Zafrul Aziz), американское правительство усиливает давление на власти этой азиатской страны с целью предотвращения поставок санкционного оборудования в Китай.

Источник изображения: NVIDIA

В Малайзии на фоне этого давления будет создана рабочая группа во главе с министром цифровых технологий Гобиндом Сингх Део (Gobind Singh Deo), в задачи которой войдёт усиление контроля за поставками американского оборудования на территорию страны. Важно будет обеспечить, чтобы все отправленные для использования в Малайзию компоненты для центров обработки данных оказались на её территории у проверенных конечных пользователей, а не отправились далее в неизвестном направлении. Сделать это будет не так просто, как признался малазийский чиновник.