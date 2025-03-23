Высказывания Илона Маска и здесь стали источником проблем.

Интерес к услугам оператора спутниковой связи Starlink проявляют многие государства, Италия не является исключением, но соответствующие переговоры с компанией Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Reuters, застопорились на фоне усиления политических противоречий нынешних властей ЕС с американским миллиардером, который негласно вошёл в состав правительства США, возглавляемого Дональдом Трампом (Donald Trump).

Источник изображения: Starlink

Власти Италии рассчитывали заключить с компанией Starlink контракт на предоставление услуг связи правительственным структурам сроком на пять лет на сумму 1,5 млрд евро, но на днях министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Guido Crosetto) в интервью изданию La Repubblica заявил, что переговоры зашли в тупик. Вместо обсуждения технических аспектов всё скатилось к диалогу с Илоном Маском и оценке его высказываний. Власти Италии всё ещё надеются, что по мере охлаждения политического накала им удастся вернуться к обсуждению технических аспектов возможного сотрудничества с компанией Starlink. Представители Маска считают, что в долгосрочной перспективе Италии не помешало бы обзавестись собственной спутниковой группировкой для обеспечения правительственной связи, но в ближайшие лет пять с технической точки зрения страна вполне может рассчитывать на инфраструктуру Starlink.