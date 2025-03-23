Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Политические факторы застопорили переговоры Италии с провайдером спутниковой связи Starlink
Высказывания Илона Маска и здесь стали источником проблем.

Интерес к услугам оператора спутниковой связи Starlink проявляют многие государства, Италия не является исключением, но соответствующие переговоры с компанией Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Reuters, застопорились на фоне усиления политических противоречий нынешних властей ЕС с американским миллиардером, который негласно вошёл в состав правительства США, возглавляемого Дональдом Трампом (Donald Trump).

Источник изображения: Starlink

Власти Италии рассчитывали заключить с компанией Starlink контракт на предоставление услуг связи правительственным структурам сроком на пять лет на сумму 1,5 млрд евро, но на днях министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Guido Crosetto) в интервью изданию La Repubblica заявил, что переговоры зашли в тупик. Вместо обсуждения технических аспектов всё скатилось к диалогу с Илоном Маском и оценке его высказываний. Власти Италии всё ещё надеются, что по мере охлаждения политического накала им удастся вернуться к обсуждению технических аспектов возможного сотрудничества с компанией Starlink. Представители Маска считают, что в долгосрочной перспективе Италии не помешало бы обзавестись собственной спутниковой группировкой для обеспечения правительственной связи, но в ближайшие лет пять с технической точки зрения страна вполне может рассчитывать на инфраструктуру Starlink.

#илон маск #starlink #италия #сети и телекоммуникация #спутниковый интернет
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О новой PlayStation 5 Ultra или старой PlayStation 6 - что задумали японцы на консольном рынке
10
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
55
О том как новая интегрированная Radeon 8060S для ноутбуков превзошла в синтетике настольную RTX 4060
65
Какую Xbox 360 купить в 2025 году — черненькую не рассматривать
2
Представленный Трампом истребитель 6-го поколения F-47 заменит F-22 и будет оперировать роями дронов
14
Большая подборка мультсериалов и аниме, идеально подходящих для просмотра ночью
6
Тестирование кулеров Thermalright семейства Burst Assassin 120 и не только
2

Сейчас обсуждают

Влад Погорелов
08:10
Производительность полностью устраивает. Сейчас взял на распродаже armored core 6. Отлично летает на оледе. До этого прошел lies of p. Эти игры не старше 2х лет и далеко не индюшатина. И в них можно п...
Обновленная Steam Deck OLED не справляется с новыми играми
Денис Куликов
07:55
Всегда считалось, что подводные коммуникации более надёжные, чем болванки на орбите. Лет 10 назад, янки истерили, что Китай испытывает противоспутниковое оружие. Именно такие аргументы помогают купиро...
В Китае создали устройство, способное перерезать 95% подводных кабелей на экстремальных глубинах
ebatoryi
07:39
наколи мне купола
ВС США разрабатывают в срочном порядке новую ПРО "Золотой купол" для перехвата гиперзвука
Сергей Мостов
07:35
Не зря цру через Маска развертывает спутниковую группировку
В Китае создали устройство, способное перерезать 95% подводных кабелей на экстремальных глубинах
Roditch
07:23
Аркания жуткий хлам, который не имеет никакого отношения к разрабам готики. Не смог её осилить, при том, что Gothic 1,2,3 и Risen 1,2,3 прошёл не один раз.
Мои причитания и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 2
Фельдшер
07:09
На сяоми все отключается и настраивается.
Microsoft призывает пользователей утилизировать старые ПК с Windows 10 и перейти на новую Windows 11
American Psycho
07:08
Правильно
Обновленная Steam Deck OLED не справляется с новыми играми
American Psycho
07:04
Шлак для инди игр за 60к? Клоун тут только ты. Для инди игр есть Нинтендо
Обновленная Steam Deck OLED не справляется с новыми играми
kilobait3
06:56
Почему тогда в науке и технике полный пздц? За столько лет и денег никак шагов!
Глава AMD посетила Китай, где порекомендовала местным разработчикам фирменные ускорители вычислений для ИИ
Md4cat93
06:54
Отличные новости, посижу до выхода 26U на своём фолд 6, а если и правда он таким будет, то возьму)) А то фолд конечно кайфовый, но мне не особо такой формат нужен.
Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra получит новые камеры, аккумулятор и стилус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем