Тем самым они надеются избежать дополнительных пошлин.

Как известно, с прошлого года импорт китайских электромобилей в Европу стал более дорогим из-за повышения пошлин. Тем не менее, регион входит в тройку крупнейших рынков электромобилей в мире, а потому китайские автопроизводители не хотят его терять из-за тарифной политики ЕС. Как сообщает австрийское издание с самоироничным названием Kleine Zeitung, локальным партнёром по сборке электромобилей для XPeng и GAC может стать австрийское предприятие Magna Steyr.

Источник изображения: Magna Steyr

Этот контрактный производитель автомобилей более знаком своим сотрудничеством с Mercedes-Benz и BMW, но имеет определённый опыт и в сфере производства электромобилей для Jaguar и обанкротившейся американской Fisker. Поскольку клиентов у Magna Steyr сейчас не так много, сотрудничество с китайскими заказчиками она наверняка с радостью рассмотрит. Предполагается, что в Австрии будет налажена крупноузловая сборка электромобилей XPeng и GAC для европейского рынка. Партии поначалу будут не очень крупными, поскольку китайские заказчики должны будут убедиться в работоспособности схемы снижения затрат на вывод своих машин на европейский рынок таким способом.