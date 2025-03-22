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Новости Hardware Алексей Сычёв
ОАЭ вложат в экономику США около $1,4 трлн за десять лет
Трамп уйдёт, а деньги останутся.

ОАЭ при Дональде Трампе (Donald Trump) для США стали не только удобной площадкой для переговоров по украинскому кризису, но и серьёзным инвестором в американскую экономику. Как сообщает Reuters, по итогам встречи правительственной делегации ОАЭ в Вашингтоне, было подписано соглашение о намерениях властей этого ближневосточного государства вложить в разные отрасли американской экономики около $1,4 трлн в течение ближайших десяти лет.

Источник изображения: Unsplash, Christoph Schultz

В эту сумму войдут те инвестиции, которые были анонсированы ранее, включая проекты, о которых властям ОАЭ удалось договориться с администрацией Байдена. Помимо инвестиций в вычислительную инфраструктуру для ИИ на территории США на сумму $25 млрд, договорённости охватывают вложения в металлургическую и газовую отрасль страны. ОАЭ будет вкладываться и в энергетическую инфраструктуру США, которая потребует модернизации ради расширения сети вычислительных центров, специализирующихся на работе с искусственным интеллектом. Не стоит забывать, что арабская Mubadala является крупнейшим инвестором в капитал GlobalFoundries — крупного контрактного производителя чипов со штаб-квартирой в США.

#сша #инвестиции #оаэ
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