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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Roborock предлагает роботы-пылесосы Q7 Max и S7 Max Ultra по сниженным ценам
Пару продуктов Roborock в настоящее время можно приобрести со скидкой

Известный производитель устройств для уборки дома, компания Roborock, сейчас продаёт ряд своих устройств по сниженным ценам. В число этих устройств входят роботы-пылесосы Roborock Q7 Max и Roborock S7 Max Ultra.



Первая из этих моделей работает с док-станцией, которая поддерживает автоматическую очистку. Устройство обладает мощностью всасывания 4200 Па, что позволяет ему достаточно легко справляться с мусором внутри ковров и в щелях полов. Прочная резиновая щётка даёт возможность извлекать мусор из глубин ковров и направлять его в воздушный поток, при этом ей не грозит спутывание волос.

За точность уборки отвечает система PreciSense®Precision LiDAR, которая распознаёт окружение и прокладывает эффективные маршруты. Поддерживается также установка невидимых стен и запретных для уборки зон.



Roborock Q7 Max умеет одновременно пылесосить и работать шваброй. Площадь мытья полов составляет 240 м ², давление швабры 300 г.

Q7 Max сочетает в себе корзину для пыли и отсек для воды. Подобный гибридный бак позволяет увеличить ёмкость обоих отсеков и упрощает очистку мусора и заполнение резервуара с водой. Объём отсека для мусора составляет 470 мл, отсека до воды 350 мл.



Пылесос работает от аккумулятора ёмкостью 5200 мАч. Это позволяет ему функционировать без зарядки до 3 часов, чего хватит для уборки большинства домов.

Модель S7 Max Ultra поддерживает сушку тёплым воздухом, чтобы сберечь пылесос от появления неприятных запахов из-за бактерий. Чистящая щётка с частотой вращения 735 об/мин избавляет салфетку от грязи до и после уборки. Пылесос способен работать до 7 недель без необходимости убирать из него мусор вручную. Заполнение бака водой происходит автоматически, площадь влажной уборки достигает 300 м ². Также автоматически происходит очистка док-станции.



Мощность всасывания данного пылесоса 5500 Па. Это даёт возможность легко убраться на разных типах покрытия. Технология влажной уборки VibraRise и звуковой вибрации сделает ваши полы ещё чище. Наличие системы обхода препятствий даёт пылесосу возможность измерять расстояние до объектов и объезжать их.



Поддерживается составление трёхмерных карт и карт сразу нескольких этажей. Процесс уборки можно настраивать в приложении. Пылесос может стартовать с определённой периодичностью или в определённых частях дома, а также по запросу пользователя. Также имеется поддержка запретных зон.



S7 Max Ultra способен работать на протяжении 2,5 часов. Поддерживается быстрая зарядка и зарядка вне периодов пиковой нагрузки.
#roborock #mu chen
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