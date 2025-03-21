Компания Ulefone официально выпустила Armor 28 Ultra. Она позиционирует его как самый мощный защищённый флагманский смартфон из когда-либо созданных, что поднимает планку производительности и долговечности. Это современное мобильное устройство сейчас доступно для приобретения в магазинах AliExpress, Amazon и других крупных онлайн-платформах.
На AliExpress аппарат предлагается по цене от $749,99. Версия с инновационным тепловизором, впервые с применением искусственного интеллекта, стоит от $899,99. Для сравнения, отдельно тепловизоры обычно стоят не менее $500.
Armor 28 Ultra работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+. Это современный мобильный чип, дающий производительность флагманского уровня. Этот мощный процессор в бенчмарке AnTuTu набирает 2133402 баллов, опережая многие популярные флагманы последнего поколения. Результаты в бенчмарке Geekbench 6 в одноядерном тестировании составляют 2161 баллов, в многоядерном 7204. Это показывает способность смартфона легко справляться с самыми сложными задачами.
Графическая производительность также не подкачала. Лучший результат цикла тестирования в бенчмарке 3DMark составляет 16947 баллов, а самый низкий результат цикла — 14541 баллов. Это даёт плавный игровой процесс и бесперебойную многозадачную работу. Результат в PCMark равен 19017 баллов, что снова подчеркивает исключительные возможности в плане производительности.
По сравнению со смартфоном Xiaomi 14T Pro, который также работает на процессоре Dimensity 9300+, Armor 28 Ultra выглядит неоспоримым лидером. Его результат в AnTuTu был 2133402 баллов против 1869325 у Xiaomi 14T Pro. Этому способствует применение оперативной памяти типа LPDDR5X объёмом 16 ГБ против 12 ГБ у Xiaomi и хранилища UFS 4.0 объёмом 1 ТБ. Производительность хранилища также превосходная. Armor 28 Ultra набрал 235940 баллов в тестах хранилища, немного опередив Xiaomi 14T Pro с его результатом 235064 балла.
Armor 28 Ultra отлично проявляет себя и в видеоиграх. Он поддерживает популярную игру PUBG со стабильно высокой частотой кадров, превосходя Xiaomi 14T Pro по плавности игрового процесса. Его улучшенная система охлаждения даёт устойчивую пиковую производительность во время продолжительных игровых сессий.
Поддержка искусственного интеллекта улучшает пользовательский опыт благодаря такой функциональности, как генерация текста (AI Text Generation), цифровой человек (AI Digital Human), фотография (AI Photography), изменение фона (AI Background Change), удаление объектов (AI Object Removal), чат (AI Chat) и запросы (AI Query). Эти инструменты стимулируют творческую деятельность, повышают скорость работы и переосмысливают взаимодействие с пользователем. Armor 28 Ultra становится ценным источником энергии как для работы, так и для игр.
Поскольку это защищённый смартфон, у него есть сертификаты по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает высокую устойчивость к воде, пыли, падениям и экстремальным температурам. Основная камера с 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, инфракрасная камера ночного видения 64 Мп, дополненная четырьмя усовершенствованными инфракрасными светодиодами, сверхширокоугольная макрокамера 50 Мп отвечают за съёмку фото и видео. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Крупный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч вместе с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной 50 Вт делают аппарат отличным спутником для путешествий на открытом воздухе и в сложных рабочих условия.
Дополнительная информация об этих устройствах доступна на сайте Ulefone.