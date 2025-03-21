Это установили аналитики IDC.

Недавний отчёт IDC гласит, что в четвёртом квартале прошлого года выручка от реализации серверных систем выросла на рекордные 91% до $77,3 млрд. Подобных темпов роста выручки в сегменте не наблюдалось с 2019 года. При этом оснащаемые x86-совместимыми процессорами серверы прибавили в выручке 59,9% до $54,8 млрд, а все прочие выросли в денежном выражении сразу на 262,1% до $22,5 млрд.

Источник изображения: NVIDIA

В целом по итогам прошлого года половину выручки в серверном сегменте формировали системы, в чьём составе имелись GPU. Данный тип серверных систем по итогам года принёс своим поставщикам выручку в размере $235,7 млрд. По сравнению с 2020 годом выручка в данном сегменте более чем удвоилась. Примечательно, что NVIDIA среди поставщиков ускорителей вычислений на базе GPU продолжает занимать более 90% рынка. Стало быть, именно она получает основную выгоду в условиях бума систем искусственного интеллекта. В четвёртом квартале выручка от реализации серверных систем с GPU в годовом сравнении выросла на 192,6%.