У себя на Тайване, а продаваться они будут в Австралии и Новой Зеландии.

На волне обсуждения кризисного положения Nissan Motor слухи неоднократно «сватали» тайваньскую Foxconn в качестве стратегического инвестора для этого японского автопроизводителя, но представители крупнейшего подрядчика Apple в итоге признались, что Foxconn не хочет покупать Nissan, но готова помогать этому автопроизводителю другими способами. Позже стало известно о готовности Foxconn начать контрактную сборку электромобилей для неких японских марок уже в ближайшие пару месяцев. Агентству Bloomberg удалось выяснить, что одной из них станет Mitsubishi Motors.

Источник изображения: Foxconn

Когда именно Foxconn начнёт выпускать электромобили Mitsubishi и в каком ассортименте, не уточняется, но происходить это будет на тайваньских предприятиях первой из компаний, а свой сбыт собираемые машины найдут в Австралии и Новой Зеландии. Mitsubishi не является новичком в сегменте электромобилей, поскольку с 2009 года предлагает сверхкомпактный i-MiEV, но за пределами Японии он большим успехом никогда не пользовался. Машина получилась не очень практичной и достаточно дорогой. По всей видимости, не желая отставать от конкурентов, традиционно экономящая деньги Mitsubishi предпочла положиться на контрактного производителя электромобилей в лице Foxconn для вывода на рынок новых моделей.