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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA за время второго срока Трампа потратит сотни миллиардов долларов на закупки в США
Покупай американское!

Отстояв два с половиной часа на презентации и некоторое время после на пресс-конференции, основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) бросился раздавать персонифицированные интервью интернет-изданиям, и Financial Times оказалось в их числе. Упоминая о перспективах локализации производства продукции NVIDIA в США, её глава пояснил, что в ближайшие четыре года компания готова потратить на закупки продукции местного производства несколько сотен миллиардов долларов.

Источник изображения: NVIDIA

По словам Хуана, по меньшей мере два партнёра компании могут локализовать выпуск продукции NVIDIA в США в нужных масштабах — это Foxconn и TSMC. Первая будет собирать серверные системы, а вторая выпускать чипы. Поскольку упаковку чипов также можно организовать в США, продукция NVIDIA будет иметь достаточно высокий уровень локализации. Впрочем, глава компании не строит иллюзий, поясняя, что на территории США можно «выпускать многое, но не всё».

#nvidia #сша #дженсен хуан
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