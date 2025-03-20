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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA пояснил, почему важно заблаговременно рассказывать о новинках
Клиенты компании должны иметь возможность строить свои планы на годы вперёд.

Как можно было догадаться, красноречия основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) вчера хватило не только на два с половиной часа презентации, открывавшей работу GTC 2025, но и на пресс-конференцию после этого выступления. Его высказывания с последнего из мероприятий продолжает доносить до широкой аудитории зарубежная пресса. Издание PCMag, например, заострило внимание на стремлении NVIDIA рассказывать клиентам о своих планах на несколько лет вперёд.

Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA на пресс-конференции назвал свою компанию «фабрикой ИИ» и участником рынка, формирующим инфраструктуру искусственного интеллекта в мировых масштабах. Все клиенты компании, по его словам, должны на пару лет вперёд как минимум знать о планах NVIDIA, чтобы формировать свои собственные. Вычислительная инфраструктура не рождается за один день, как подчеркнул Хуан, а потому все участники этого процесса должны иметь чёткое представление о планах NVIDIA. Не всем компаниям подходит подобная специфика, как отметил глава NVIDIA. Например, никто из производителей смартфонов не станет представлять по четыре последовательных поколения своих продуктов за один раз, поскольку это не имеет смысла.

Поскольку циклы инвестиций в инфраструктуру ИИ длятся несколько лет и подразумевают вложения в размере нескольких сотен миллиардов долларов, NVIDIA чувствует свою растущую степень ответственности перед клиентами. Планка поднимается всё выше и выше, как признался глава компании.

#nvidia #искусственный интеллект #дженсен хуан
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