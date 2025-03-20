Они никогда не проводились.

Слухи о возможном участии TSMC в переговорах по плану «спасения Intel» ходят давно, но официальных комментариев представителей сторон они почти не удостаивались. Вчера тайваньское издание DigiTimes сообщило, что Лю Цзинцин (Liu Jingqing), являющийся членом совета директоров TSMC, официально опроверг участие этой компании в переговорах о судьбе предприятий Intel. Как он пояснил, TSMC никогда не принимала в них участия.

Источник изображения: Intel

Проводились ли между Intel и TSMC переговоры на какие-то другие темы, представитель второй из них комментировать не стал. В целом, во вторник акции Intel на этом фоне и по мере охлаждения оптимизма инвесторов после назначения нового генерального директора успели подешеветь, но торги в среду завершились ростом курса почти на 7% в силу иных факторов.