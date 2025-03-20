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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA заявил, что никто не предлагал ему купить часть Intel
При этом свои чипы NVIDIA уже получает с американского предприятия TSMC.

Основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) не только два с половиной часа выступал на открытии конференции GTC 2025 в Калифорнии, но и уделил внимание вопросам прессы на отдельном мероприятии. Как отмечает Reuters, один из этих вопросов касался возможного участия NVIDIA в спасении Intel в качестве одного из крупных акционеров.

Источник изображения: Reuters

Дженсен Хуан буквально заявил следующее: «Никто нас не приглашал в консорциум. Никто не приглашал меня. Может быть, кого-то и пригласили, я не знаю. Возможно, будет вечеринка, но меня не пригласили».

Глава NVIDIA также подчеркнул, что повышение тарифов на импорт электроники и компонентов в США будет иметь краткосрочный негативный эффект на бизнес компании, поскольку она постарается локализовать производство продукции. По крайней мере, чипы с новейшего американского предприятия TSMC в Аризоне компания NVIDIA для своих нужд уже получает, как подчеркнул Хуан.

#intel #nvidia #tsmc
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