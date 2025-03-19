О крупных сделках станет известно уже в этом году.

Собрание акционеров Samsung Electronics, как сообщает Financial Times, прошло на этой неделе, и руководство не стало скрывать от инвесторов наличие проблем в бизнесе. При этом один из ключевых руководителей Samsung Хан Чон Хи (Han Jong-hee) признался, что Samsung рассчитывает на получение дополнительного импульса для развития бизнеса за счёт покупки других компаний. По крайней мере, подобные сделки позволят получить результат довольно быстро, и соответствующие шаги Samsung Electronics готова сделать уже в этом году.

Источник изображения: Samsung Electronics

При этом в компании понимают, что крупные сделки сопряжены со сложными согласованиями, но не отказываются от этой идеи лишь на данном основании. Глава полупроводникового подразделения Чун Ён Хён (Jun Young-hyun) заявил, что работа над освоением новых технологий ускоряется, чтобы не повторять ошибок прошлого. Глава контрактного подразделения Хан Чин Ман (Han Jin-man) дал понять, что ведётся работа над повышением качества продукции в сфере передовой литографии. При этом услугами Samsung интересуются те клиенты, которым нужны не только логические компоненты, но и их интеграция с микросхемами памяти. Являющаяся крупнейшим производителем последних компания Samsung в этом плане может предложить заказчикам комплексные решения, по мнению руководства.