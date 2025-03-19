При этом бизнес продолжает приносить убытки.

На этой неделе компания Xiaomi опубликовала квартальный отчёт, из которого следует, что на направлении электромобилей её выручка последовательно увеличилась сразу на 71,58% до $2,25 млрд. Приводить годовое сравнение в данном случае неуместно, поскольку официальные поставки электромобилей SU7 начались только в конце марта прошлого года.

Источник изображения: Xiaomi

При этом чистые убытки на направлении инновационных решений, которое включает и электромобили, сократились последовательно более чем в два раза до $96,8 млн. Инновационное направление бизнеса Xiaomi в целом продемонстрировало норму прибыли 20,4% против 17,1% кварталом ранее. По итогам квартала компания успела отгрузить 69 697 электромобилей SU7, что на 3,78% больше итога третьего квартала. По всей видимости, на каждой выпущенной машине Xiaomi теряет более $1300, хотя это и меньше прежних $9237.

В целом по итогам года компания отгрузила 136 854 электромобилей SU7 по средней цене $32 409, но этот бизнес для неё продолжает оставаться убыточным, поскольку ассортимент моделей планируется расширить, а объёмы производства увеличить, тогда как реализация машин растёт не так быстро из-за ограниченности производственных мощностей. В этом году в строй будет введено второе предприятие в Пекине, которое может оказаться более «плодовитым» по сравнению с первым. По крайней мере, цель по количеству выпущенных электромобилей на этот год руководство Xiaomi на этой неделе подняло с 300 до 350 тысяч штук.