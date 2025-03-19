Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla получила лицензию на перевозку пассажиров в штате Калифорния
Но до запуска сервиса беспилотных такси ей всё равно далеко.

В этом году Tesla собирается начать экспериментальные перевозки пассажиров на беспилотных такси в Техасе, где расположена её штаб-квартира, но и от «родного» штата Калифорния компания в этой сфере не отдаляется. Как отмечает Reuters, профильное ведомство Калифорнии выдало компании разрешение на осуществление коммерческих перевозок пассажиров. Правда, об автономности соответствующих транспортных средств речь пока не идёт. Соответствующее согласование наверняка будет проводиться на следующем этапе.

Источник изображения: Tesla

Более того, даже полученное разрешение не даёт Tesla права осуществлять перевозки всех желающих на электромобилях с водителем за рулём. Фактически, компания получила лицензию на проведение испытательных поездок с привлечением собственных сотрудников в качестве пассажиров. Заявку на получение такой лицензии компания подала в Калифорнии ещё в ноябре прошлого года. Для запуска сервиса беспилотных такси в Калифорнии компании нужно будет получить от властей штата ещё пару отдельных разрешений. Тестировать свои беспилотные машины с водителем за рулём она уже имеет право, но эта лицензия не даёт ей возможности осуществлять перевозку пассажиров на территории штата при помощи беспилотных машин как таковых.

#tesla #автопилот #калифорния #tesla fsd
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Март)
125
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
51
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
7
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
1
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
1
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
4
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
11
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
1
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6

Сейчас обсуждают

Диман
09:14
это как на кассе самообслуживании на весах - вместо клавиатуры где ты бы напечатал морковь тебе предлагают 50 картинок искать глазами эту морковь и жать цифру.
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
AndreySE-VL
09:02
>>"Выяснили в руководстве известного бренда и нежелание потенциальных покупателей сделать выбор вместо классических бензиновых и дизельных моторов в пользу машин с электроустановкой." Невероятно ) в ...
Audi сокращает персонал и снова начнёт производить автомобили с бензиновыми и дизельными моторами
whitespirit
09:01
"Я сюда пришёл не за твоей женой. Мне нужна Троя!"
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
swr5
08:47
Брал какие-то часы от xiaomi, активно не пользуюсь, но заряд держат пару месяцев точно.
Представлены умные часы Core 2 Duo, способные проработать месяц без подзарядки
ark-bak
08:46
Ни самолётов, ни ракет, ни мозгов, а вони от лягушатника на весь континент.
Макрон анонсировал развёртывание истребителей Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами
marketch
08:03
"Информацию об этом предоставила председательница совета директоров «Автотор Холдинг» Александр Сорокин" ?!
Началось предсерийное производство российского компактного электромобиля
Женя Безфамильный
07:11
Там же не только один клей,там и заклёпки присутствуют.
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
Женя Безфамильный
07:10
Гугли
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
Паша Симов
06:56
Что-то в его словах есть, но меня третья плойка только на все актуальные (для неё и предшественницы) God of war прогрела, а покупал изначально, чтобы с женщиной поиграть в игрушки "тех лет" на двоих, ...
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
sevapva0
06:46
Будут настолько быстрые, что зайти не успеешь
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем