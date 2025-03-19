Но до запуска сервиса беспилотных такси ей всё равно далеко.

В этом году Tesla собирается начать экспериментальные перевозки пассажиров на беспилотных такси в Техасе, где расположена её штаб-квартира, но и от «родного» штата Калифорния компания в этой сфере не отдаляется. Как отмечает Reuters, профильное ведомство Калифорнии выдало компании разрешение на осуществление коммерческих перевозок пассажиров. Правда, об автономности соответствующих транспортных средств речь пока не идёт. Соответствующее согласование наверняка будет проводиться на следующем этапе.

Источник изображения: Tesla

Более того, даже полученное разрешение не даёт Tesla права осуществлять перевозки всех желающих на электромобилях с водителем за рулём. Фактически, компания получила лицензию на проведение испытательных поездок с привлечением собственных сотрудников в качестве пассажиров. Заявку на получение такой лицензии компания подала в Калифорнии ещё в ноябре прошлого года. Для запуска сервиса беспилотных такси в Калифорнии компании нужно будет получить от властей штата ещё пару отдельных разрешений. Тестировать свои беспилотные машины с водителем за рулём она уже имеет право, но эта лицензия не даёт ей возможности осуществлять перевозку пассажиров на территории штата при помощи беспилотных машин как таковых.