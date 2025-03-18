Но сейчас очереди всё равно достигают семи месяцев.

Ещё недавно руководство Xiaomi ставило перед компанией цель отгрузки 300 000 электромобилей, включая обычные версии SU7, спортивную SU7 Ultra и кроссовер YU7, который выйдет на рынок этим летом. На протяжении прошлого года компания справлялась со сборкой электромобилей SU7 силами единственного предприятия в Пекине, рассчитанного на выпуск 150 000 машин в год, но в этом в помощь ему будет запущено аналогичное второе. Впрочем, как отмечает CnEVPost, основатель и бессменный руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) на этой неделе заявил, что планка поставок на этот год поднимается до 350 000 электромобилей.

Источник изображения: Xiaomi

Что характерно, 200-тысячный электромобиль марки был вручён клиентам сегодня, им оказался заказанный в декабре седан SU7 в новом красноватом окрасе, представленном в конце прошлого года в честь 15-летнего юбилея компании. Чтобы преодолеть планку в 100 000 поставленных электромобилей, Xiaomi напряжённо собирала их на протяжении 229 дней, но следующая сотня тысяч была собрана за 119 дней. В общей сложности, на сборку 200 000 машин ушло чуть менее года. Получается, что единственное предприятие Xiaomi вышло на 133% своей годовой мощности. По итогам прошлого года было выпущено более 135 000 электромобилей, а количество заказов перевалило за 248 000. Клиентам до сих пор приходится ждать заказанные машины по семь месяцев в среднем.