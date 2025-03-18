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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году Xiaomi рассчитывает отгрузить клиентам 350 000 электромобилей
Но сейчас очереди всё равно достигают семи месяцев.

Ещё недавно руководство Xiaomi ставило перед компанией цель отгрузки 300 000 электромобилей, включая обычные версии SU7, спортивную SU7 Ultra и кроссовер YU7, который выйдет на рынок этим летом. На протяжении прошлого года компания справлялась со сборкой электромобилей SU7 силами единственного предприятия в Пекине, рассчитанного на выпуск 150 000 машин в год, но в этом в помощь ему будет запущено аналогичное второе. Впрочем, как отмечает CnEVPost, основатель и бессменный руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) на этой неделе заявил, что планка поставок на этот год поднимается до 350 000 электромобилей.

Источник изображения: Xiaomi

Что характерно, 200-тысячный электромобиль марки был вручён клиентам сегодня, им оказался заказанный в декабре седан SU7 в новом красноватом окрасе, представленном в конце прошлого года в честь 15-летнего юбилея компании. Чтобы преодолеть планку в 100 000 поставленных электромобилей, Xiaomi напряжённо собирала их на протяжении 229 дней, но следующая сотня тысяч была собрана за 119 дней. В общей сложности, на сборку 200 000 машин ушло чуть менее года. Получается, что единственное предприятие Xiaomi вышло на 133% своей годовой мощности. По итогам прошлого года было выпущено более 135 000 электромобилей, а количество заказов перевалило за 248 000. Клиентам до сих пор приходится ждать заказанные машины по семь месяцев в среднем.

#xiaomi #электромобили #китайские электромобили #xiaomi su7 #электромобили xiaomi
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