Бренд XPPen, известный созданием мобильных устройств в сфере искусства, анонсировал Magic Note Pad. Это первый в мире цветной блокнот 3 в 1, предназначенный для рукописного ввода и входящий в аппаратную экосистему производителя. Это устройство следующего поколения с инновационным экраном X-Paper 3 в 1, стилусом X3 Pro Pencil 2 с поддержкой 16384 степеней нажатия, и настраиваемым приложением для создания заметок XPPen Notes. Magic Note Pad работает с операционной системой Android 14, благодаря чему его можно назвать универсальным, эффективным и комфортным для глаз решением для создания цифровых заметок. Такое устройство может быть востребовано среди бизнес-профессионалов, студентов и творческих пользователей.
Magic Note Pad основан на технологии ядра EMR для обеспечения высокой производительности и очень плавного рукописного ввода. Впервые применяется экран X-Paper 3 в 1, у которого нет ограничений традиционных монохромных экранов на электронных чернилах. Пользователи получат более насыщенный и реалистичный визуальный опыт.
Magic Note Pad имеет сертификацию TÜV SÜD за похожий на бумагу дисплей и низкий уровень синего света. Это гарантирует защиту глаз профессионального уровня и исключительные возможности письма. XPPen использует опыт в сфере интеграции аппаратного и программного обеспечения для внедрения инноваций в технологии рукописного ввода и достижения бесшовной совместимости экосистемы приложений для создания заметок.
«Magic Note Pad представляет новый опыт создания цифровых заметок для пользователей во времена мобильных устройств. Это не просто цифровой блокнот, но мощный инструмент повышения производительности. Его задачей является улучшить мышление, упростить создание заметок и повысить эффективность как в работе, так и в творческом самовыражении», — говорит директор по маркетингу в XPPen Эми Юань. «В последние годы резко возрос спрос на мобильные приложения для создания заметок. Пользователи все больше полагаются на создание заметок, управление документами и ИИ для повышения производительности в работе и обучении. Одновременно с этим выросли ожидания от письма ручкой на экране. Используя 26-летний опыт развития технологий рукописного ввода EMR, мы добились естественного, плавного и высокоточного письма, словно на настоящей бумаге».
Отличительной чертой Magic Note Pad является экран X-Paper 3 в 1. Он создан с целью плавной адаптации к различным сценариям применения с тремя цветовыми режимами. Одним нажатием клавиши X-Paper можно переключаться между режимом Ink Paper для классического чёрно-белого письма, режимом Light Color для малонасыщенных визуальных эффектов и режимом Nature Color для получения ярких, реалистичных цветов. Поддерживая 16,7 млн цветов и технологию цветопередачи, он отображает каждую деталь с потрясающей точностью.
Частота обновления 90 Гц обеспечивает плавное письмо с минимальной задержкой. На наличие профессиональной защиты глаз указывает двойная сертификация TÜV SÜD по стандартам Low Blue Light и Paper-like Display. Вместе с инновационным экраном работает обновлённый стилус X3 Pro Pencil 2 с поддержкой более 16 тысяч степеней нажатия, мягкими наконечниками и клавишей быстрого доступа. Технология EMR и тщательно разработанные аксессуары обеспечивают чувство письма как на настоящей бумаге.
Наряду с аппаратными компонентами вклад вносит приложение XPPen Notes для написания заметок. Оно создано совместно с профессиональным разработчиком приложений Jnotes, развивая производительность и креативность. Его функциональность поможет в моменты внезапного вдохновения, при записи конспектов лекций или набросков идей. Пользователи Magic Note Pad получат бесплатный доступ к приложению на постоянной основе.
Наличие Android 14 даёт доступ к обширной экосистеме магазина Google Play Store. Это позволяет настроить идеальное рабочее пространство, устанавливая лучшим образом подходящие для рабочего процесса приложения. Созданное для любителей портативности и эффективности, сверхтонкое устройство имеет толщину всего 7 мм и весит всего 495 г. Это делает его удобным для работы, учебы и творчества на ходу.
Для ещё большей эффективности Magic Note Pad представляет ориентированные на производительность функции. Например, мгновенное письмо одним нажатием стилуса и смахивание тремя пальцами для создания снимков экрана. Это позволяет пользователям записывать и организовывать идеи с молниеносной скоростью. Благодаря интуитивно понятной плавающей кнопке стилуса, поддержке многооконного отображения и бесшовной интеграции приложений устройство имеет открытый и плавный пользовательский интерфейс. В нём можно работать, творить и внедрять инновации с эффективностью профессионалов.
Magic Note Pad станет значительным шагом вперёд в процессе отказа от бумаги, сочетая цифровые инновации с естественным опытом письма. XPPen и далее намеревается продвигать технологические инновации, развивая продукты для цифрового творчества под меняющиеся потребности пользователей.
Полный перечень характеристик устройства доступен на сайте производителя xp-pen.com.