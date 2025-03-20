Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
XPPen анонсировала цветной блокнот 3 в 1 Magic Note Pad для цифрового создания заметок
XPPen Magic Note Pad позволит записывать свои идеи на ходу

Бренд XPPen, известный созданием мобильных устройств в сфере искусства, анонсировал Magic Note Pad. Это первый в мире цветной блокнот 3 в 1, предназначенный для рукописного ввода и входящий в аппаратную экосистему производителя. Это устройство следующего поколения с инновационным экраном X-Paper 3 в 1, стилусом X3 Pro Pencil 2 с поддержкой 16384 степеней нажатия, и настраиваемым приложением для создания заметок XPPen Notes. Magic Note Pad работает с операционной системой Android 14, благодаря чему его можно назвать универсальным, эффективным и комфортным для глаз решением для создания цифровых заметок. Такое устройство может быть востребовано среди бизнес-профессионалов, студентов и творческих пользователей.



Magic Note Pad основан на технологии ядра EMR для обеспечения высокой производительности и очень плавного рукописного ввода. Впервые применяется экран X-Paper 3 в 1, у которого нет ограничений традиционных монохромных экранов на электронных чернилах. Пользователи получат более насыщенный и реалистичный визуальный опыт.

Magic Note Pad имеет сертификацию TÜV SÜD за похожий на бумагу дисплей и низкий уровень синего света. Это гарантирует защиту глаз профессионального уровня и исключительные возможности письма. XPPen использует опыт в сфере интеграции аппаратного и программного обеспечения для внедрения инноваций в технологии рукописного ввода и достижения бесшовной совместимости экосистемы приложений для создания заметок.

«Magic Note Pad представляет новый опыт создания цифровых заметок для пользователей во времена мобильных устройств. Это не просто цифровой блокнот, но мощный инструмент повышения производительности. Его задачей является улучшить мышление, упростить создание заметок и повысить эффективность как в работе, так и в творческом самовыражении», — говорит директор по маркетингу в XPPen Эми Юань. «В последние годы резко возрос спрос на мобильные приложения для создания заметок. Пользователи все больше полагаются на создание заметок, управление документами и ИИ для повышения производительности в работе и обучении. Одновременно с этим выросли ожидания от письма ручкой на экране. Используя 26-летний опыт развития технологий рукописного ввода EMR, мы добились естественного, плавного и высокоточного письма, словно на настоящей бумаге».

Отличительной чертой Magic Note Pad является экран X-Paper 3 в 1. Он создан с целью плавной адаптации к различным сценариям применения с тремя цветовыми режимами. Одним нажатием клавиши X-Paper можно переключаться между режимом Ink Paper для классического чёрно-белого письма, режимом Light Color для малонасыщенных визуальных эффектов и режимом Nature Color для получения ярких, реалистичных цветов. Поддерживая 16,7 млн цветов и технологию цветопередачи, он отображает каждую деталь с потрясающей точностью.

Частота обновления 90 Гц обеспечивает плавное письмо с минимальной задержкой. На наличие профессиональной защиты глаз указывает двойная сертификация TÜV SÜD по стандартам Low Blue Light и Paper-like Display. Вместе с инновационным экраном работает обновлённый стилус X3 Pro Pencil 2 с поддержкой более 16 тысяч степеней нажатия, мягкими наконечниками и клавишей быстрого доступа. Технология EMR и тщательно разработанные аксессуары обеспечивают чувство письма как на настоящей бумаге.



Наряду с аппаратными компонентами вклад вносит приложение XPPen Notes для написания заметок. Оно создано совместно с профессиональным разработчиком приложений Jnotes, развивая производительность и креативность. Его функциональность поможет в моменты внезапного вдохновения, при записи конспектов лекций или набросков идей. Пользователи Magic Note Pad получат бесплатный доступ к приложению на постоянной основе.

Наличие Android 14 даёт доступ к обширной экосистеме магазина Google Play Store. Это позволяет настроить идеальное рабочее пространство, устанавливая лучшим образом подходящие для рабочего процесса приложения. Созданное для любителей портативности и эффективности, сверхтонкое устройство имеет толщину всего 7 мм и весит всего 495 г. Это делает его удобным для работы, учебы и творчества на ходу.



Для ещё большей эффективности Magic Note Pad представляет ориентированные на производительность функции. Например, мгновенное письмо одним нажатием стилуса и смахивание тремя пальцами для создания снимков экрана. Это позволяет пользователям записывать и организовывать идеи с молниеносной скоростью. Благодаря интуитивно понятной плавающей кнопке стилуса, поддержке многооконного отображения и бесшовной интеграции приложений устройство имеет открытый и плавный пользовательский интерфейс. В нём можно работать, творить и внедрять инновации с эффективностью профессионалов.

Magic Note Pad станет значительным шагом вперёд в процессе отказа от бумаги, сочетая цифровые инновации с естественным опытом письма. XPPen и далее намеревается продвигать технологические инновации, развивая продукты для цифрового творчества под меняющиеся потребности пользователей.

Полный перечень характеристик устройства доступен на сайте производителя xp-pen.com.
#xppen
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
35
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
204
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
43
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
20
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
15
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
1
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Первое научное исследование методики тестирования видеокарт в Doom 3
5
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
+

Сейчас обсуждают

marketch
10:49
На АМТ Веста(у меня прошита на 4.02) коробка та же самая, что и на механике. То есть апргейды сцеплений можно делать))). И передаточные числа те же самые))) И можно даже менять как на механике пары и ...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Nvidia&Intel Hater
10:48
О да,учитывая что моя на керу вертит твой огрызок.который на помойку выкидывают уже.конч 3050 такой конч
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
10:48
У тебя то и пасьянс не тянет
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Nvidia&Intel Hater
10:47
Все мы видели это срань.просто у тебя карта ток пасьянс тянет в нативе,вот и любуешься мылом
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Nvidia&Intel Hater
10:46
Точно то что 3050=кал,исключительная параша,а твой длсс кончина для слепых уо
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
10:45
Убогие те кто неспособен понять и принять новые технологии, из тупости и фанатизма
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Nvidia&Intel Hater
10:45
??У тебя снова приступы,изыди убогий с своим мылососм
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
10:42
Отличная технология. Причём тут 20 кадров? Если имелись ввиду слайды Нвидиа, там DLSS производительность в 4K идёт сначала, и будет как минимум 50 фпс начальных, а дальше MFG. А если брать DLSS качест...
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
marketch
10:41
У робота меньше расход топлива. Посмотри характеристики Весты с механикой и с АМТ. У АМТ тоже нет ограничения на буксировку. Там одинаковая коробка стоит в Весте у АМТ и механики. Так что во всех смыс...
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
Mike3000
10:40
Ты таблетки забыл принять
Audi сдвигает отказ от двигателей внутреннего сгорания ещё дальше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем