По крайней мере, в США.

Статистика крупного американского агрегатора CarGurus гласит, что цены на подержанные электромобили Tesla снижаются в США заметно быстрее остального рынка. В частности, за прошедшие 12 месяцев они просели на 7,26%, тогда как рынок в целом продемонстрировал снижение только на 2,68%. По сути, это говорит о наличии проблем со спросом на продукцию Tesla не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Источник изображения: Tesla

В срезе по моделям рекордсменом по снижению цен на вторичном рынке стал пикап Tesla Cybertruck, цены на который за год снизились на 58,28%. Впрочем, тут важно понимать, что на первых этапах выхода модели на рынок наблюдался дефицит, и многие из новоиспечённых владельцев предпочитали перепродавать свежие машины на вторичном рынке с существенной наценкой от официальной цены. Компании даже пришлось вводить санкции против спекулянтов, грозя крупными штрафами и отлучением от фирменной системы сервисного обслуживания.

Наиболее массовые электромобили марки, Model 3 и Model Y, за год подешевели на вторичном рынке США в среднем на 11,52 и 13,56 % соответственно. Это закономерно, поскольку обилие предложения обычно сбивает цены. Более редкие Tesla Model S и Model X дешевели не так стремительно, в среднем на 6,33 и 8,8 % соответственно.