И привлечь новых клиентов к контрактному производству чипов.

Вчера агентство Reuters сообщило, что новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) намерен в целом сохранить курс предшественника на развитие контрактного бизнеса компании, одновременно приложив усилия к закреплению Intel в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.

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Задача-минимум в сфере развития бизнеса по контрактному производству чипов, как поясняют источники, заключается в привлечении хотя бы двух крупных клиентов, для которых Intel смогла бы наладить выпуск чипов по их заказу. Лип-Бу Тан должен довольно агрессивно привлекать новых клиентов к контрактному бизнесу Intel, в этом ему поможет опыт работы в Cadence Design Systems — компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для проектирования чипов.

К сожалению, новый глава Intel настроен на оптимизацию штата компании, что подразумевает дальнейшее сокращение численности персонала, причём именно за счёт управленцев среднего звена. Intel намерена при новом руководителе бросить вызов NVIDIA в сфере разработки ускорителей вычислений для систем ИИ, но первое конкурентоспособное решение в этом сегменте у неё вряд ли появится ранее 2027 года, поэтому работать на этом направлении придётся «вдолгую».