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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Распродажа продуктов серии UGREEN × Genshin Impact стартует онлайн и оффлайн
Внешний аккумулятор, зарядные устройства и кабели UGREEN в версиях Genshin Impact доступны для максимально выгодного приобретения

Производитель UGREEN и бренд Genshin Impact в ближайшее время проведут специальное совместное мероприятие. UGREEN представит выпуск новой серии UGREEN × Genshin Impact.



Одним из этих продуктов является внешний аккумулятор UGREEN Nexode Power Bank версия Genshin Impact. Он приносит эксклюзивный дизайн с тематикой Кинича, узор Юмказавра, граффити «Потомки Крон» и другие элементы Кинича. Забавная пиксельная анимация при включении сделает процесс зарядки интереснее.



Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Благодаря этому заряжать можно не только мобильные устройства вроде смартфонов и планшетов, но и ноутбуки. Если задействовать два порта, можно получить мощность 130 Вт, заряжая одновременно два устройства. Наконец, наличие интерфейса 2C1A делает доступной зарядку трёх устройств разом. Один порт может отдавать 100 Вт ноутбуку, а два других по 15 Вт устройствам вроде смарфтона и наушников.

Наличие экрана типа TFT даёт возможность просматривать сведения о процессе зарядки разных устройств. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 21700 мАч после 1000 циклов зарядки должен сохранить 80% ёмкости.

В рамках распродажи будет доступно зарядное устройство UGREEN Nexode версии Genshin Impact.



Оно также приносит эксклюзивный дизайн с темой Кинича. Выходная мощность портов C1 и C2 составляет 65 Вт, чтобы быстро заряжать устройства. Наличие двух портов USB-C и одного USB-A позволяет заряжать сразу три устройства. Благодаря компактному размеру это зарядное устройство легко носить с собой.

Ещё одним предложением является беспроводное зарядное устройство UGREEN MagFlow версия Genshin Impact.



Здесь поддерживается беспроводная зарядка стандарта Qi2 мощностью 15 Вт с возможностью заряжать эти устройства одновременно. Дизайн компактный и складной, в стиле чехла для наушников AirPods. Во время зарядки смартфон можно вращать на 360° по горизонтали и регулировать угол наклона на 75°.

Наконец, для приобретения доступен кабель UGREEN USB-C на USB-C версии Genshin Impact.



Он прочный и гибкий, предлагая мощность зарядки 100 Вт и скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Это кабель с нейлоновым плетением и алюминиевыми соединителями, проверенный на способность выдержать более 10000 подключений и отсоединений. Поддержка стандарта USB 2.0 означает быструю передачу изображений, видео и документов.

А 29 марта в Москве в магазине Dr.Head (Хлебозавод №9) пройдёт мероприятие попап-эвент, зарегистрировавшись на котором можно будет получить сюрпризные призы.
#ugreen
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