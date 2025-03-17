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Новости Hardware Роман Семёнов
В рамках первой распродажи защищённый смартон Ulefone Armor 28 Ultra Series подешевел до $749,99
Флагманские аппараты Ulefone Armor 28 Ultra стали доступнее обычного



Компания Ulefone официально запустила свою новейшую флагманскую серию защищённых смартфонов Armor 28 Ultra. Теперь она объявила о проведении первой глобальной распродажи. Новая линейка, представители которой позиционируются как самые мощные среди защищённых аппаратов на настоящий момент, включает две модели: стандартный Armor 28 Ultra и Armor 28 Ultra Thermal с расширенными возможностями тепловизионной съёмки.



Устройства можно купить с сегодняшнего дня, 17 марта, на популярных онлайн-платформах розничной торговли, таких как AliExpress, по цене от $749,99 за версию Armor 28 Ultra https://youtu.be/-F3ubsiz3yE и от $899,99 за Thermal Edition. В ряде стран приобрести их можно и в магазине Amazon, а также в некоторых других интернет-магазинах.



По словам представителей Ulefone, Armor 28 Ultra разработаны максимально прочными и производительными для тех, кто будет применять их в сложном окружении. Обе модели работают на процессоре MediaTek Dimensity 9300+ 5G AI, что означает высокую скорость и эффективность. Они предлагают оперативную память LPDDR5X объёмом 16 ГБ и хранилище типа UFS4.0 объёмом 1 ТБ.



Среди камер предлагается основная 50 Мп, которая использует 1-дюймовый датчик Sony. Эта камера может записывать видео на разрешении 8K и дополняется сверхширокоугольным объективом 50 Мп, инфракрасным объективом ночного видения 64 Мп и фронтальной камерой 50 Мп.



Отличительной чертой аппарата Armor 28 Ultra Thermal является встроенная тепловизионная камера с искусственным интеллектом. Ulefone утверждает, что она предлагает самое высокое тепловое разрешение, когда-либо встречавшееся в смартфонах. Оно составляет 640×512 пикселей при частоте обновления 25 Гц, с независимым ISP и точностью ±2%.



Оба смартфона оснащены двумя экранами типа AMOLED. Передний экран достигает пиковой яркости 2200 нит и поддерживает режим Always-On Display. Что касается прочности, устройства имеют рейтинг IP68 и IP69K по водо- и пыленепроницаемости. Это значит, что они способны выдерживать погружение и струи воды под высоким давлением.



Аппараты Armor 28 Ultra используют аккумуляторы ёмкостью 10600 мАч, проводную зарядку 120 Вт и беспроводную 50 Вт.



Желающим получить дополнительные сведения об этих устройствах Ulefone предлагает посетить свой официальный сайт.
#ulefone
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