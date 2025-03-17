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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung сократит инвестиции в Мексику и уволит до 30% местного персонала
Всё из-за торговой войны, начатой Трампом.

Южнокорейская Samsung Electronics располагает в Мексике двумя крупными предприятиями, одно из которых собирает телевизоры, а второе бытовую технику, включая холодильники. Предсказуемо, их продукция в значительной степени ориентирована на экспорт в США, но на фоне введения Трампом повышенных таможенных пошлин такой вектор поставок утрачивает актуальность. По данным китайских СМИ, которые цитируют представителей мексиканского бизнеса, Samsung решила заморозить дальнейшие инвестиции в свою производственную инфраструктуру в Мексике, а также сократить до 30% местного персонала.

Источник изображения: Samsung Electronics

Рост пошлин на сталь и алюминий, которые используются при производстве тех же холодильников, дополнительно затрудняет их выпуск на территории Мексики. Конкурирующая LG Electronics, к слову, не особо смущена наблюдаемыми тенденциями, и собирается расширить производство телевизоров на севере Мексики, в непосредственной близости с Техасом. Корейский производитель вложит около $100 млн в удвоение объёмов выпуска OLED-телевизоров на территории Мексики. Они будут продаваться по всему континенту, а не только в США.

#samsung #мексика #таможенные пошлины #мексика и сша
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