А для всей экономики первой из стран данные поставки очень важны.

Полупроводниковая отрасль имеет важнейшее значение для всей экономики Южной Кореи, поэтому всевозможные запреты на поставку чипов в Китай оказывают всё более заметное негативное влияние на профильную выручку страны. Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на свежие данные государственной статистики, по итогам февраля экспорт чипов из Южной Кореи в Китай сократился год к году сразу на 31,8%. Это заметно больше тех 22,5%, которые наблюдались по итогам января.

Источник изображения: AMD

Важно учитывать, что в прошлом году китайский рынок обеспечил примерно 40% всей выручки южнокорейских компаний по производству полупроводниковых компонентов. Экспорт чипов в целом по итогам февраля сократился только на 3%. Отчасти это объясняется снижением цен на микросхемы памяти, которые формируют значительную часть южнокорейского экспорта, а также технологическим перевооружением ряда производств. Тем не менее, санкции остаются фактором, оказывающим существенное влияние на поставки чипов из Южной Кореи в Китай.