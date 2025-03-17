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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспансию ускорителей AMD сдерживают проблемы с доступом к упаковке чипов
Поэтому рассчитывать на стремительный успех продукции этой марки не стоит.

Аналитики Mizuho решили описать перспективы дальнейшего развития бизнеса AMD в сфере компонентов для систем искусственного интеллекта. По их словам, у AMD возникают некоторые проблемы с бронированием заказов на упаковку чипов для ускорителей вычислений, поскольку подрядчик в лице TSMC отдаёт предпочтение обслуживанию доминирующей на рынке NVIDIA.

Источник изображения: AMD

При этом продукция AMD продолжает увеличивать свою долю рынка в сегменте ПК и центральных процессоров для классических серверных систем. То есть, на буме искусственного интеллекта AMD способна зарабатывать не так много, как основной конкурент, но в остальном перспективы компании остаются радужными. Руководство компании оценивает ёмкость серверного рынка, включая решения для ИИ, в $500 млрд, поэтому даже при относительно малой доле на нём AMD способна получать десятки миллиардов долларов выручки ежегодно.

#amd #nvidia #аналитика #искусственный интеллект #amd instinct
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