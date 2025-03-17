Старая злая шутка мультипликаторов работает в действительности, а вот автоматика Tesla нет.

Компания Tesla постепенно сократила ассортимент датчиков, используемых бортовыми системами безопасности своих электромобилей, возложив основную нагрузку на камеры. Лидарами машины этой марки никогда не оснащались, Илон Маск (Elon Musk) остаётся их ярым противником, но практические эксперименты показывают, что датчики такого типа обладают преимуществом перед системами машинного зрения, полагающимися исключительно на камеры. В частности, автоматику Tesla удалось «надурить» при помощи качественного изображения пустой дороги, в которое электромобиль врезался.

Источник изображения: Electrek

Как отмечает Electrek, видеоблогер Марк Робер (Mark Rober) сравнил поведение систем автопилота электромобиля, оснащённого лидаром, с машиной марки Tesla, в различных дорожных ситуациях. По итогам экспериментов было выяснено, что лидар обеспечивает преимущество во время сильного дождя и тумана, тогда как камеры в условиях ограниченной видимости предсказуемо работают хуже. Кроме того, натянутый поперёк дороги баннер с её изображением лидар признаёт за препятствие и заставляет машину остановиться перед ним, тогда как Tesla Model Y несётся навстречу обманчивой предсказуемости будущего и врезается в такой барьер.