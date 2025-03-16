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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla отрицает подробное сотрудничество с Baidu в сфере разработки автопилота
Первой от второй требуются только карты местности.

В своих попытках предложить продвинутые системы активной помощи водителю в Китае компания Tesla ограничена несколькими факторами. Во-первых, законы Китая запрещают передавать за пределы страны данные, на которых компания может обучать свои системы искусственного интеллекта. Во-вторых, законы США запрещают Tesla экспортировать подобные технологии на территорию Китая. Довольствуясь полумерами, компания не может добиться успеха в совершенствовании своего автопилота в Китае на фоне местных конкурентов.

Источник изображения: Tesla

Как отмечает CarNewsChina, представители Tesla опровергли появившуюся недавно информацию о том, что их сотрудничество с китайской компанией Baidu простирается за пределы использования подробных цифровых карт местности в КНР. Утверждалось, что Baidu и Tesla якобы совместно совершенствуют непосредственно управляющие алгоритмы. Tesla данную информацию опровергла, подчеркнув, что довольствуется лишь использованием картографической информации, получаемой от Baidu.

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