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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Кроссовер Xiaomi YU7 получил оригинальную приборную панель
Владельцы Voyah Free на это усмехнутся.

Китайская компания Xiaomi при разработке своих электромобилей определённо ставит задачу создавать необычные элементы интерьера, которые бросались бы в глаза и выделяли её продукцию на фоне конкурентов. Электрический седан SU7, например, оснащается моторизованной приборной панелью, которая скрывается от водителя в нерабочем состоянии. Как сообщает CarNewsChina, в каталоге MIIT недавно появились изображения элементов дизайна кроссовера Xiaomi YU7, которые позволяют говорить о наличии у него приборной панели нового типа.

Источник изображения: Xiaomi

В отличие от предшественника, она не спрятана под козырёк на привычном для автомобилистов месте в районе рулевой колонки, а выполнена в форме вытянутой полосы, на которой отображается наиболее важная информация. Эскизы в каталоге также позволяют убедиться, что кроссовер сохранит безрамочные двери и зеркала заднего вида, а также большую стеклянную панорамную крышу. Последняя способна доставлять некоторое неудобство как жителям жарких регионов, так и представителям северных территорий, но при желании это окно во внешний мир можно прикрывать специальной шторкой.

#xiaomi #электромобили xiaomi #xiaomi yu7
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