Владельцы Voyah Free на это усмехнутся.

Китайская компания Xiaomi при разработке своих электромобилей определённо ставит задачу создавать необычные элементы интерьера, которые бросались бы в глаза и выделяли её продукцию на фоне конкурентов. Электрический седан SU7, например, оснащается моторизованной приборной панелью, которая скрывается от водителя в нерабочем состоянии. Как сообщает CarNewsChina, в каталоге MIIT недавно появились изображения элементов дизайна кроссовера Xiaomi YU7, которые позволяют говорить о наличии у него приборной панели нового типа.

Источник изображения: Xiaomi

В отличие от предшественника, она не спрятана под козырёк на привычном для автомобилистов месте в районе рулевой колонки, а выполнена в форме вытянутой полосы, на которой отображается наиболее важная информация. Эскизы в каталоге также позволяют убедиться, что кроссовер сохранит безрамочные двери и зеркала заднего вида, а также большую стеклянную панорамную крышу. Последняя способна доставлять некоторое неудобство как жителям жарких регионов, так и представителям северных территорий, но при желании это окно во внешний мир можно прикрывать специальной шторкой.